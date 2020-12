De Pedro a Larreta: “Pareciera que quieren una democracia sin Congreso y un federalismo sin provincias”

En 2016, aprovechando la transferencia de la policía a la CABA, Macri aumentó de manera desproporcionada y con una clara finalidad partidaria los recursos que le correspondían, de un 1,40% a un 3,75%”, explicó el funcionario en una serie de tuits.

De Pedro pidió a los gobernantes de la Ciudad que “sean honestos con los vecinos”. “Los fondos para el funcionamiento de la policía están garantizados. Además, el Estado nacional aportó 70 mil millones de pesos para enfrentar el COVID en la ciudad”, destacó.

Además, defendió el tratamiento legislativo del proyecto. “El Congreso es el ámbito para esta discusión. Si pierden la votación, dicen que es un ataque. Si la mayoría de los gobernadores -que representan el federalismo- opinan en contra, es un ámbito sesgado”, opinó.

“Pareciera que quieren una democracia sin Congreso y un federalismo sin provincias. Es hora de que entiendan que el país no tiene dueños y la República es de iguales”, concluyó De Pedro.

Esta tarde, tras la aprobación del proyecto por parte de la Cámara de Diputados con modificaciones -lo que hace que tenga que retornar al Senado en segunda revisión- Rodríguez Larreta sostuvo que existe “intencionalidad política” en esas iniciativas, y denunció que buscan “someter” y “quebrar” al distrito.

“Esto tiene nombre: es intencionalidad política. No hay otra forma de llamarlo. Pero no cuenten conmigo para profundizar esa grieta, yo no voy a profundizar la división”, indicó Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa que brindó en la sede de la administración porteña en el barrio de Parque Patricios.

El mandatario porteño anunció además que volverá a acudir a la Corte Suprema de Justicia, como ya lo había hecho en septiembre pasado con el decreto que recortó presupuesto a la Ciudad, para que se declare inconstitucional la ley que se acaba de aprobar en el Congreso para disminuir los fondos de coparticipación federal que recibe el distrito.

