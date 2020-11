El llanto de Carmen Barbieri en la pista del Cantando 2020: “Me sacaron de un gran pozo”

“Carmen lo primero que quiero decirte es que estás maravillosa de aspecto físico. Es increíble como en este último mes sos otra”, destacó La One.

“Cómo me conocés. Gracias Moria por verlo. Me conocés mucho. No me quiero poner a llorar, pero me estaba costando volver a ser yo, a reírme, a disfrutar y a divertirme por todas las cosas que pasamos. Digo pasamos porque pasó la familia, pero me cuesta”, se sinceró la mamá de Fede Bal con la voz quebrada.

“Ahora me dan muchas ganas de trabajar, me río y la paso bien. Le agradezco a Flavio (Mendoza) que me da la oportunidad de abrir el teatro, somos los primeros que abrimos el teatro y estamos llenando todas las noches (350 personas, la capacidad máxima permitida por protocolo). Estar trabajando acá, en esta productora que tanto quiero. Les agradezco a todos porque me convocaron, ya se lo dije mil veces al Chato y a Hoppe, y me sacaron de un gran pozo, no depresivo, de una gran tristeza que pasé y un gran golpe que me dieron, como yo digo un hachazo en la cabeza. Y voy recuperando de a poco”, continuó entre lágrimas.

Fuente: Pronto