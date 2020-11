El programa “Últimos Cartuchos”, con Migue Granados, se va de Vorterix

“Vamos a hablar en serio. Ayer dijimos que teníamos que decir algo y lo puse en Twitter. Quiero comunicar un par de cosas. Fuera de joda, que no es joda y lo quiero decir en serio. El 27 de noviembre es el último programa de Últimos Cartuchos. Esa es la dura, pero al margen de eso, no queremos que estas dos semanas sean un velorio ni nada, así que mañana vamos a volver al estudio”, contó el conductor.

Victoria Garabal, productora del programa junto con Lucas Fridman, contó que quisieron dar la noticia de un modo claro y simple. “Vamos a pasarla bien y a disfrutar de lo que queda del show”, afirmó.

“Lo que no dijimos es que termina para siempre”, lanzó Martín Garabal, por su parte, indicó que no creen que esto sea “para siempre”. Y Migue agregó: “No sabemos, por lo pronto nos vamos de Vorterix, después, lo que pase, no lo sabemos”.

Fuente: ratingcero