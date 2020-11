Raverta habló sobre el IFE y afirmó que “no se retirará la ayuda social”

La pandemia trajo aparejada una crisis social por las limitaciones en la circulación necesarias para contener al coronavirus que desembocaron en mayor inversión estatal en asistencia económica. Fernanda Raverta, titular de La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses), sostuvo que la prioridad en la ayuda la tienen “las familias sin ingreso estable con chicos de cero a 18 años”.

Raverta también respondió sobre a quienes alcanzará un posible desembolso similar al Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) y analizó que ese plan asistió “a monotributistas y trabajadoras de casas particulares que claramente en algunos lugares ya pudieron reconstruir su ingreso”.

En los ocho meses desde que comenzó la pandemia en la Argentina, la Anses abonó el 50% de los sueldos de empresas que solicitaron la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el IFE en tres oportunidades. Ante la consulta de si habrá una cuarta entrega, continuó con el discurso oficial: “Se está analizando”.

La titular del organismo, en una tensa entrevista con Radio Con Vos, destacó el doble ingreso que tendrá la Tarjeta Alimentar y el 20% que se les entrega en diciembre a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). “La voluntad del gobierno es que el estado no abandone a nadie”, sostuvo.

También explicó que el IFE no se abonó de manera mensual “porque estaba previsto por única vez y la pandemia se alargó” y también indicó que los problemas logísticos de entregarlo estiraron los plazos. “Fue una decisión porque 4 millones de personas no tenían CBU y no se podía abonar a todos en un mes, por eso se armó un cronograma de 30 días hábiles y se los incluyó a todos en el sistema bancario” expresó Raverta.

Tras más de un mes sin confirmación de una posible ayuda en diciembre y sin estar incluido en el proyecto de Presupuesto 2021, la titular de ANSES no quiso precisar cuándo se decidirá un posible nuevo desembolso.

Fuente: BAE