Daniel Gollan, sobre la eficacia de la vacuna Pfizer: “Es una noticia muy buena”

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, calificó de “muy buena noticia” a la información de la farmacéutica Pfizer que afirmó que la Fase 3 de su vacuna contra el coronavirus es “eficaz en un 90 por ciento” y rechazó los cuestionamientos que distintos sectores de la sociedad le hacen a ese método preventivo: “Una vacuna aprobada es infinitamente menos peligrosa que tomarse un ibuprofeno o un paracetamol”.

El funcionario destacó los avances de Pfizer pero puntualizó que “los ensayos clínicos de las demás vacunas que están en Fase 3 están dando buenos resultados”, por lo cual destacó que “es bueno que esto se vaya instalando” en la opinión pública.

No obstante, el ministro aclaró que aún no está definido “cuánto duran los anticuerpos” que cada vacuna pueda generar y explicó que eso será algo que se conocerá más adelante, con los resultados de aplicaciones masivas. Lo importante, subrayó, es ” cortar la cadena de contagios de la pandemia”.

“Mientras tanto –añadió durante una entrevista por Futurock-, la vacunación será voluntaria porque seguramente se va a aprobar en el mundo una vacunación de emergencia. Eso implica que la vacuna es segura y que miles de personas, 15 o 20 mil, levantan anticuerpos, no aparecen efectos adversos graves.”

Lo cierto, prosiguió, es que “a los efectos de la pandemia, con una eficacia de la vacuna del 50 por ciento ya alcanza porque corta la línea de contagios“.

Consultado sobre los temores que algunas personas tienen con relación a la vacuna rusa Sputnik V, Gollan fue enfático: “Les digo que si alguna vez en su vida tomaron paracetamol, dipirona o ibuprofeno, tienen infinitamente más posibilidades de tener un efecto adverso grave que cualquier vacuna”.

“Agarren un prospecto de los medicamentos de los que la gente toma todos los días y el de una vacuna: la vacuna aprobada que pasó por las etapas de seguridad es infinitamente menos peligrosa que cualquier medicamento que tomamos habitualmente“, insistió.

Luego desestimó los argumentos de quienes lanzan sospechas por el origen de esa vacuna: “Tendríamos que estar locos para dar una vacuna que no tenga todas las certezas necesarias. No hay misterio. No sé qué están buscando”, señaló.

Además, el ministro aseguró que se está frente a “un escenario altamente optimista” y que “en diciembre podríamos estar aplicando vacunas”. “Todos los países compran a riesgo porque si no después no se va a conseguir, pero seguramente todas esas vacunas van a andar bien”, concluyó.

Fuente: Pagina12