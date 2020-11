La charla de Rocio Oliva con Claudia Villafañe tras la internación de Diego Maradona

“Está caído, sin ganas de comer, de hablar. Extraña mucho a sus padres. El cumpleaños fue una fecha que le removió muchas cosas. Tiene roto el corazón”, detalló Leopoldo Luque, su médico personal y fue la frase referida al “corazón roto” de Maradona lo que llevó a muchos a apuntar a la separación de Rocío Oliva como el detonante de la caída en su estado de salud.

Sin embargo, la ex del Diez salió a responder las acusaciones: “Lo que ya están instalando es que ‘Diego tiene mucha tristeza por Rocío’. Si acá pasa algo, alguien la va a tener que pagar, y yo no la voy a pagar porque no tengo nada que ver“, sostuvo en Súper Mitre Deportivo.

“Diego fue presentado en Gimnasia hace un año. Desde que me separé ya no tuve más contacto con él, pero hace un año era otro Diego. El Diego que vemos ahora no puede hablar. El Gimnasia- Boca de la última fecha del campeonato ya estaba peor, poco a poco fue empeorando”, comentó.

“Hay una realidad, el 9 de septiembre lo internaron por lo mismo. Son tres días de chequeos. Hoy fue por lo mismo, pero en este caso más deteriorado que antes. Acá lo que pasa es simple, vos lo podés internar tres o cuatro días y ponerlo bien. Que esté hidratado, que tenga vitaminas, pero no es la solución”, opinó Oliva sobre la salud de Maradona.

“El problema de Diego es el alcohol”

Y detalló: “Diego toma pastillas para dormir, pero acá el problema de Diego es el alcohol, es de público conocimiento. Diego sigue tomando alcohol, el que dice que no es un mentiroso. Hay que internarlo por su adicción al alcohol“.

Según expresó Rocío Oliva “el chequeo es para liberarlo varios días de tomar alcohol y ponerlo bien” porque Maradona “está deshidratado porque no toma agua, toma mucho alcohol y nada más. También es una depresión y un conjunto de cosas. El alcohol te lleva a estar depresivo“.

En ese sentido, se refirió a la secuencia del viernes pasado cuando Diego cumplió 60 años y asistió al partido de Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo que dirige, y apuntó contra Verónica Ojeda: “Giannina Maradona lo vio en el día de su cumpleaños, y lo vio mal, no quiso ir con él a la cancha. Pero Verónica Ojeda le dijo ‘vamos que te cambio, que tenés que ir a la cancha’. Ella quería ir, quería la foto con el nene. Giannina le dijo a Diego que así a la cancha no podía ir, pero la otra se lo llevó igual, una vergüenza“.

“Hoy cuando hablé con Claudia (Villafañe) me dijo ‘él dice que tiene un sueño, que es juntar a sus hijos, y yo lo puedo ayudar’. Pero no le pasa esto porque no estoy yo“, sostuvo sobre la charla que tuvo con la ex esposa de Maradona.

