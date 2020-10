Laura Novoa dio su versión tras su cruce con Patricio Arellano

Tras el incómodo momento que vivieron al aire, el partenaire de la actriz se negó a salir a escuchar la devolución de los jurados debido a que quedó muy angustiado por el episodio vivido en la pista. “Me cuentan de producción que Pato Arellano está llorando en el baño en este momento”, comentó Ángel de Brito al aire mientras definían qué parejas iban al duelo y cuáles se salvaban.

Minutos antes de que no se presentara en el piso, Arellano explicaba su tristeza: “Entré a este certamen con expectativa muy alta y es un poco frustrante sentir que no estamos avanzando o que no estoy ayudando a Laura a crecer”.

Novoa, que no salía de su asombro por esta situación, atinó a decir: “En la próxima gala vamos a hacer una catarsis explicando lo que pasó. Están pasando muchas cosas”. Sin embargo, no quedó allí. ”No tengo idea de verdad. No entiendo mucho lo que pasa, no peleo ni sé pelear con nadie. Si él se siente frustrado no lo expresó, puede hablar con la producción”, aseguró Novoa, apenada por la reacción de su compañero en Los ángeles de la mañana.

Luego, la actriz reconoció que parte del conflicto con Arellano se debe a la elección de los temas. “Si es por la elección de canciones, todos tiramos temas. Siempre la coach prefiere que sea un tema que yo tenga en el oído”, reconoció Laura.

Y dejó bien en claro que no tiene ningún inconveniente personal con el actor y cantante, con paso en grandes comedias musicales nacionales. Aunque le tiró un palito, con mucha ironía: “Creo que él está ensayando dos cosas de teatro, debe estar estresado por tanto trabajo y quizá esto no le está rindiendo como él quisiera, aunque le rindió porque está en dos obras“.

Por último, la actriz deslizó que podría ser un tema de egos: “El lucimiento vocal de él es evidente porque se lo destaca siempre. En cuanto a la puesta de escena, siempre les dije si querían poner sus ideas. Quizá le cuesta llevar que la famosa sea yo. Pero yo no puedo hacer una canción para que él se luzca porque no me da la garganta”.

Fuente: ratingcero