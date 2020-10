Homenajes a Néstor Kirchner: su estatua, caravanas y mil flores

En el aniversario por los 10 años de su muerte, Néstor Kirchner será homenajeado con estatuas, caravanas y mil flores. A pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia, a lo largo del martes se realizarán diversas actividades, presenciales y virtuales, para conmemorar al ex presidente. El acto oficial, en el que participará Alberto Fernández, será al mediodía, con la instalación de una estatua de Néstor en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Una hora antes se realizará también un acto en la sede de la CGT, en donde participarán varios referentes del sindicalismo y se colocará un busto conmemorativo de Kirchner. Luego, a partir de las seis de la tarde, se realizarán numerosas caravanas de autos en diferentes puntos del país que tendrán como epicentro la Plaza de Mayo. Bajo la consigna “Que florezcan mil flores”, la convocatoria llama a realizar ofrendas florales en la verja de la Casa Rosada y en las plazas de todos los barrios.

Al mediodía, el presidente Alberto Fernández encabezará un acto en el CCK junto intendentes y miembros del Gabinete Nacional. No estará la Cristina Fernández, que adelantó en una carta que no suele participar de este tipo de actividades. Allí se realizará la instalación de una estatua de Néstor Kirchner que había sido donada en el 2014 a la sede de la UNASUR en Quito, en donde el ex presidente había sido secretario general, pero que luego fue removida en el 2019 durante el mandato de Lenin Moreno. La estatua llegó ya hace dos semanas a la Argentina y su colocación en el CCK tendrá una carga simbólica doble, ya que este 27 de octubre, además de cumplirse 10 años de la muerte de Néstor, coincide con el primer aniversario del triunfo electoral que llevó a la fórmula Fernández-Fernández al poder.

Después del acto oficial, la jornada estará marcada por numerosos homenajes organizados desde las militancias, partidos y organizaciones sociales. La más esperada es la “Caravana de las mil flores”, nombre con el que las agrupaciones kirchneristas denominaron a la convocatoria a movilizarse sobre ruedas en diferentes puntos del país. “El 27 de octubre nos volvemos a movilizar, dejando una flor en cada sitio que haga referencia a Néstor: calle, puente, hospital, escuela, busto o lo que sea que nos recuerde al Flaco“, convocó el Partido Justicialista a través del comunicado, sumándose a las decenas de flyers que comenzaron a circular desde la semana pasada a través de WhatsApp y las redes sociales. La movida, que comenzó de manera espontánea entre grupos de militancia que argumentaban que “a Néstor hay que homenajearlo en las calles”, terminó oficializándose para las seis de la tarde en Plaza de Mayo.

“Que florezcan mil flores”, reza la convocatoria, aludiendo a la frase que solía repetir Néstor Kirchner. Si bien se realizarán caravanas simultáneas en todo el país, el epicentro será la Plaza de Mayo, en donde el objetivo es dejar una flor en la reja de la Casa Rosada en homenaje al ex presidente. Además del PJ, la CTA, La Cámpora, el Movimiento Evita, entre otras agrupaciones kirchneristas, ya anunciaron que movilizarían.

A las once y media de la mañana, a su vez, la regional Oeste de la CGT organiza un acto en el que hará la entrega conmemorativa de un busto de Néstor Kirchner en la sede sobre la calle Azopardo. Si bien no habrá discurso, participarán varios secretarios generales, como Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), entre otros. “Así como está en el corazón de los laburantes, Néstor tiene que estar en la CGT”, explicó el secretario general de Curtidores y diputado nacional, Walter Correa, a Página 12.

A las dos y media de la tarde se realizará un acto en Tecnópolis en el que participará el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Allí se inaugurará una instalación integrada por mil flores con la forma y los colores de la escarapela nacional. Luego, a las tres de la tarde, se realizará también un acto virtual en el que se homenajeará la figura de Néstor con los testimonios de 10 personas que lo conocieron, como Taty Almeida, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, la diputada Vanesa Siley, el titular de la CTA, Hugo Yasky, el presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, Víctor Santa María, entre otros.

Finalmente, a partir de las siete de la tarde, en las redes sociales del Frente de Todos se emitirá en vivo un programa especial con invitados que recorrerán la vida y el legado de Néstor Kirchner.

Informe: María Cafferata.

Fuente: Pagina12