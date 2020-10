Coronavirus en Argentina: Ginés González García reveló que algunas provincias sólo comunicaban los test positivos

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró este martes que ya “se comenzaron a corregir” los datos sobre la cantidad de testeos de coronavirus que se realizan diariamente y aclaró los motivos de por qué la ONG inglesa, Our World in Data, decidió no comunicar por ahora en sus bases de datos la información sobre testeos en la Argentina, mientras mantiene las referidas a cantidad de casos y muertes. “Esto se origina en un comunicado nuestro de hace unos diez días, cuando descubrimos que algunas provincias solo notificaban los casos positivos y no los negativos”, explicó. La ONG aclaró que esperará que se completen las correcciones para volver a informar sobre esos datos.

“A nosotros nos cuestionaban mucho la cantidad de testeos y, a pesar de que estábamos aumentando los recursos en ese sentido, habíamos empezado a ver que bajaban la cantidad de testeos que nos notificaban las jurisdicciones”, contó el ministro en una entrevista con C5N.

“Empezamos a hablar con las provincias -añadió- y nos dimos cuenta de que comunicaban instantáneamente los casos positivos, que son los más urgentes para hacer el seguimiento de los contactos, pero no se informaban los testeos negativos. Así se subregistraban los testeos, lo que tenía también como consecuencia una tasa de positividad altísima“, agregó y avisó: “Hoy empezamos a corregirlo”.

De esta manera, el funcionario se refirió a la iniciativa que tomó Our World In Data, una organización benéfica en el sector de la educación, registrada en Inglaterra y Gales, que había puesto en duda los datos estadísticos sobre la cantidad de testeos de coronavirus en Argentina.

“Para asegurar la calidad y confiabilidad de Our World in Data sobre la covid-19, por el momento decidimos eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos. Las cifras oficiales agregadas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos”, publicó en Twitter Edouard Mathieu, parte del equipo de datos de Our World in Data.

“Muchos test negativos no se estaban registrando en algunas provincias, entre ellas dos muy grandes como Santa Fe y Córdoba, lo que sesga la positividad de la tasa hasta un asombroso 75% actualmente”, aseguraron.

Tal como explicó el Ministro, dijeron que “el Gobierno de Argentina anunció hace unos días que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que los test se registren correctamente en todas las provincias. Sin embargo, no está claro si esto también corregirá retrospectivamente los datos históricos”.

En otro tuit, Mathieu aclaró que “esto solo se trata de los datos de testeos”, porque los “datos sobre casos y muertes para Argentina (…) permanecen en nuestra base de datos sin cambios”. El Ministro explicó que el error ya comenzó a ser subsanado y que esperan completar las correcciones en los próximos días a medida que las provincias completen sus informes.

Además, González García destacó el trabajo y rendimiento de todo el sistema sanitario. “Es un orgullo ver la respuesta en un plazo tan largo y en un país tan extenso como el nuestro. Esto empezó al comenzar el otoño y estamos saliendo del invierno, y seguimos trabajando para que el sistema no colapse”, indicó.

Resaltó que los casos de covid-19 crecieron en las provincias, pero destacó como buena noticia que “ha habido una tendencia a la estabilización en los contagios”.

“Todo el Ministerio de Salud está descentralizado en las provincias, trabajando codo a codo con las autoridades provinciales”, aseguró.

Finalmente, el funcionario se refirió al desarrollo de la vacuna y explicó que “no es un procedimiento simple”, y que si bien “viene muy acelerado, tiene plazos que hay que respetar”.

Al mismo tiempo, enfatizó que “estamos negociando con varios laboratorios para garantizar la cantidad suficiente de vacunas lo antes posible, hay tres ensayos clínicos que se desarrollan en el país y uno produce la vacuna aquí”.

“Estamos haciendo precontratos para tener garantizado un stock, empezamos hace mucho tiempo y por eso creo que tenemos una posición privilegiada en el acceso a las vacunas con la idea de que lleguen primero a los más vulnerables y los que trabajan en salud que son los que están más expuestos y los que más necesitamos que no caigan”, concluyó.

