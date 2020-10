Zulemita Menem quiere ser candidata por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas 2021

De cara a las próximas elecciones legislativas 2021, Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, hizo pública su intención y voluntad de “hacer política” y ser candidata en la provincia de Buenos Aires.

“Tengo vocación real y voluntad cierta de hacer política en la provincia de Bs As. Yo voy a jugar sola, no voy a estar con ninguno que esté en los extremos. Tengo un ofrecimiento de gente del partido federal y muchísimos compañeros de provincia de Bs As dispuestos a acompañarme”, publicó desde su cuenta de Twitter Zulemita Menem.

“Vamos a volver a recuperar el pensamiento de mi padre, el último proyecto estratégico serio de un país capitalista fue el de Carlos Menem“, manifestó la hija del expresidente.

“Estamos trabajando con un equipo de profesionales. Lo vamos a hacer desde el camino de la unión, desde el consenso, desde un punto donde se pueda pensar diferente mientras preservemos lo esencial que es el respeto. El disenso no debe entenderse como una discordia sin retorno sino que a partir de ahí anudar acuerdos básicos para la política y la reconciliación de Argentina. Tenemos esperanza de lograrlo”, sentenció desde las redes sociales.

Zulemita tiene 49 años y dos hijos de dos matrimonios distintos respectivamente.

Si bien siempre se ha mostrado lejana al interés de ser política, cambió de parecer y se mostró con voluntad de postularse para las próximas elecciones legislativas 2021.

En los últimos meses Zulema se mostró participativa en temas de política en las redes sociales.

Fuente: Ambito