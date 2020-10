Escándalo en el Cantando 2020: echaron a Pablito Ruiz por asistir a una fiesta clandestina

Pablo Ruiz se había sumado hace unos días y de manera temporal al Cantando 2020 junto a Ivanna Rossi como reemplazo de Lola Latorre y Lucas Spadafora, que tuvieron que aislarse tras el caso el positivo de coronavirus de su coach, Natalia Cociuffo.

Pero este fin de semana el cantante asistió a una fiesta clandestina en la localidad bonaerense de Canning, rompiendo las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus. Las fotos fueron publicadas en redes sociales por algunas personas que se encontraban en el lugar.

Ángel de Brito, conductor del certamen de El Trece junto a Laurita Fernández, posteó alguna de las imágenes y comunicó la rotunda decisión que tomó la producción del ciclo al enterarse de lo sucedido. “Último momento: @pruizoficial fue bajado del #Cantando2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning”, escribió el periodista en Twitter.

Ayer, Ruiz publicó un video en Instagram en el que admitió el error cometido: “Quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí a una reunión y bueno, no hay que hacerlo. Fui castigado, fui bajado del Cantando y con justa razón. Admito las consecuencias y mañana me voy a hacer el primer hisopado a las 9 de la mañana y voy a seguir el protocolo. Creo que a las 72 horas hay que hacerse otro para que esté todo chequeado”.

“Quiero pedirle perdón a la producción y a toda la gente que confió en mí para entrar al Cantando. Pero me equivoqué, errar es humano también. Pido disculpas públicamente”, se sinceró.

“No es excusa, pero es el Día de la Madre y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco. La verdad es que necesitaba estar con amigos… No es excusa, no se hace y no lo voy a volver a hacer. Pero ese es el motivo. Así que voy a seguir con los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”, concluyó.

Fuente: ratingcero