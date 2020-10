Movilización virtual del 17 de octubre: el sitio oficial del acto ya tuvo más de un millón de visitas

El peronismo calienta lo motores para un nuevo 17 de octubre. El sitio 75octubres.ar en pocos días ya tuvo más de un millón de visitas y desde la organización se ilusionan con una cifra similar para el acto del sábado. En el Frente de Todos remarcan que este es el acto oficial del Gobierno, de modo remoto, sin marchas presenciales que contradigan los protocolo sanitarios. “Lo vamos a hacer a la distancia pero más unidos que nunca”, dijo en Twitter el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para invitar a la convocatoria. “Este 17 copamos las redes. Más leales que nunca a las banderas de Perón, Evita, Cristina y Alberto“, sumó el ministro de Interior, Wado de Pedro.

La página web 75octubres.ar invita a la militancia a elegir un avatar para figurar en Plaza de Mayo y sus alrededores. Entre las opciones están los clásicos símbolos del peronismo como las iniciales “PV” de Perón Vuelve, una foto de Eva, una del general y otras de Néstor y Cristina, el escudo clásico del PJ, un bombo y varias más. También deberán registrarse con nombre o apodo, y la provincia de cada militante del justicialismo. Está previsto que quienes accedan puedan elegir un lugar del acto para ubicarse, como el Obelisco, el Congreso o los distintos sectores de la avenida 9 de Julio. “La idea de que cada uno elija un lugar es para generar la sensación de encuentro entre compañeros y compañeras. Queremos estar unidos a pesar de la distancia”, explicaron voceros de la organización.

En los últimos días, distintos sectores del oficialismo señalaron que debían salir a la calle para manifestarse, para no perder la tradición y para que no sea la oposición el único sector que lo hace. Pero desde el Gobierno consideran que no es momento de hacerlo, por la pandemia, porque los amontonamientos de personas generan contagios. “El acto oficial del Frente de Todos es esta movilización virtual. Si existieran marchas presenciales son responsabilidad de quien convoque. Nadie duda de las ganas de marchar pero no lo vamos a hacer porque respetamos las medidas del gobierno nacional. Cuidamos a la gente“, dijo a Página/12 el subsecretario general de la Presidencia, Miguel Cuberos, que sigue de cerca la organización de la manifestación virtual.

El principal orador del acto será Alberto Fernández a las 17. El mandatario estará en el Salón Felipe Vallese de la histórica sede la CGT de la calle Azopardo, aunque no descartan que la vice, Cristina Fernández de Kirchner, también tome la palabra. El acto comenzará a las 15, dos horas después de que se habilite el ingreso virtual a la plataforma. Este primer momento será testimonios en vivo de distintos trabajadores y trabajadoras de varios sectores como sanidad, educación, cultura. “Será un ida y vuelta donde cada uno contará por qué es peronista”, contaron desde la organización.

“El 17 de octubre voy a salir al balcón a golpear el bombo”, dijo el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Esa es otra de las grandes apuestas de la organización que encabezan Ignacio Saavedra y Javier Grossman, quienes ya trabajaron con el Frente de Todos en las elecciones de 2019. Luego del discurso de Alberto Fernández la consigna es “que la marcha suene en todo el país al mismo tiempo”. “Subir el volumen con el parlante a la calle y cantarla todos al mismo tiempo, en toda la Argentina”, señalan cerca de los organizadores.

Si bien esta presentación se da en semanas importantes para que el PJ defina sus autoridades por los próximos años, en la organización buscan correr ese eje de esta celebración. “Es el acto del Frente de Todos, nada tiene que ver la elección por las autoridades del partido. Eso se define en diciembre”, dijeron para no mezclar los eventos. Aunque sí reconocen que habrá un firme apoyo al jefe de Estado en un momento muy duro para el país por las víctimas del coronavirus, y semanas donde la oposición aprovecha para sacar rédito político de este contexto. “La figura principal es Alberto”, señalaron en el Frente de Todos.

Fuente: Pagina12