El polémico chat que publicó Ximena Capristo de Gustavo Conti con otra mujer

“Años que me callo, me aburro”, escribió la actriz que fue sumando comentarios sobre cada frase en los chats. “Te apapaché, me tomo un avión. Lo robo no me importa nada”, le dijo a Conti, y Capristo sostuvo: “La hippie no lo hace, es puro bla bla. Es chorra la señorita”.

“O me lo tomo yo. Cuando me rajen”, respondió el actor. Entonces, su mujer aseguró: “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste“.

En otra captura, Capristo indica que la mujer es “la de turno” y allí se lee que Conti le dice: “Igualmente te juro que sos única, seas del signo que seas. Siempre estuviste. Sos muy linda”.

Furiosa, la actriz manifestó: “¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches. ¿Quieren más? Me cansé de que me traten de mentirosa”.

Luego, publicó otra conversación: “¡Agradecé que cuido tu privacidad, nena!”. Allí, ella le dice a Conti: “Depende dónde sea y cómo sea, y el tiempo que tengas”. Y el actor responde: “¿Quién sabe? Yo creo que alguna vez va a ser… Siempre lo supe”. Furiosa, la ex vedette comentó: “Siempre lo supo que me iba a cagar. Puérpera se burlaron de mí y no es la única… No te hagas la boluda porque te menciono. Después fue… Uno se termina enterando de todo”.

Luego, Ximena Capristo decidió eliminar los mensajes de su cuenta de Instagram.

Fuente: ratingcero