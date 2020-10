Messi autocrítico: “Esperábamos que el nivel de juego fuera otra cosa”

Argentina ganó por 1 a 0 en su debut de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador sin sobrarle absolutamente nada. Con gol de Lionel Messi a los 12 minutos, los dirigidos por Lionel Scaloni sacaron la ventaja final que les valió tres puntos importantes para comenzar con el pie derecho.

Tan justo fue el triunfo argentino que incluso el penal ingresó al arco con algo de suspenso ya que el largo arquero de Vélez Alexander Domínguez alcanzó a tocar la pelota en el remate cruzado de Messi desde los 12 pasos, pero no pudo evitar que el balón ingresara y terminara junto a la red.

Al término del encuentro, el capitán del seleccionado argentino valorizó la victoria pero fue autocrítico con el nivel de juego. “Era importante ganarlo”, comenzó y luego agregó: “Esperábamos que el nivel de juego fuera otra cosa”.

“Las eliminatorias son complicadas y hacía un año que no jugábamos”, se excusó Messi quien reconoció que el plantel sabía que contra Ecuador, dirigida por Gustavo Alfaro, no sería sencillo llevarse el triunfo. “Sabíamos que iba a ser duro. Ellos no tuvieron miedo de presionarnos. Nos faltó tranquilidad”, explicó el rosarino.

Finalmente, Messi fue consultado sobre este difícil momento que atraviesa el mundo y opinó: “Fue un año complicado para todo el mundo con esta situación que nos toca vivir jugar con la selección y darle alegría a la gente es bueno para descomprimir un poco”.

Fuente: Ambito