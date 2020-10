Tras el informe de la ONU, Alicia Castro renunció a la embajada de Rusia

Alicia Castro renunció a la designación como embajadora en Rusia tras la posición de la Argentina de apoyo al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que critica la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Castro presentó una carta donde confirma su posición: “Hoy quiero presentar mi renuncia como embajadora, porque no estoy de acuerdo con la actual política de Relaciones Exteriores” y criticó la postura del gobierno al afirmar que “constituye un dramático giro en nuestra política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el gobierno de Macri“.

La ex embajadora en Venezuela y el Reino Unido también lanza críticas al Gobierno nacional y reprocha que confió en que “independientemente de las preferencias, el gobierno del Frente de Todos iba respetar los principios rectores de no Intervención en los asuntos internos de otros estados”.

El principal apuntado en la renuncia es el canciller Felipe Solá. “No podría seguir instrucciones de Cancillería que no comparto y que considero reñidas con el interés de la Nación” asegura la carta, y profundiza que pretende “no perjudicar con las declaraciones ni conocer preocupaciones en off por los medios de prensa comerciales” en relación a las declaraciones off the record que circularon desde el Poder Ejecutivo.

Argentina votó una resolución generada luego de la visita de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, donde se describe la situación del régimen. Castro opina que “la falta de rigor de los argumentos expuestos apuntan a demonizar a la República Bolivariana de Venezuela, sus autoridades legítimas y su pueblo, que resisten heroicamente el asedio de los Estados Unidos de América y sus aliados”.

En el texto que acompaña la declinación por el cargo también se defiende al regimen venezolano al afirmar que “nadie ha estado más expuesto al linchamiento mediático que el gobierno de Venezuela” y que en las criticadas elecciones de 2018 la mayoría de los partidos de la oposición “no presentaron candidatos a elecciones para no convalidar el triunfo del voto popular“.

La ex embajadora había emitido una serie de mensajes en su cuenta de Twitter tras conocerse qué posición tomaría el país y afirmó que fue “un lamentable giro en nuestra política exterior” tras criticar al Grupo de Lima.

Fuente: BAE