Kristalina Georgieva: “No venimos a la Argentina con la idea de ver cómo podemos ajustar aún más”

“Deseo a la gente de Argentina todo lo mejor en este momento tan difícil”, comenzó la titular del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva en el reportaje periodístico que otorgó a CNN en Español. “No venimos con la idea de ‘bueno, veamos cómo podemos ajustar aún más el gasto en estos tiempos’”, destacó.

La funcionaria señaló que “Argentina ha sido golpeada dos veces, una por las dificultades económicas, el aumento de la pobreza, la inflación y las medidas que se han tomado para estabilizar la economía” y luego recordó que el segundo impacto fue por la pandemia. “Ha hecho bien en contener la pandemia. Sin embargo, allí, especialmente en las zonas pobres muy congestionadas, todavía hay un impacto significativo en el bienestar de las personas”, afirmó.

En la entrevista se hizo referencia a las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán de que el Gobierno no necesitará realizar ajustes fiscales en el corto plazo y la pregunta fue: Ahora mismo no hay suficientes recursos en Argentina, los dólares son escasos. Ha pasado un año que no recibe fondos del FMI y las opciones son muy limitadas para emitir más pesos e impactar en la inflación. ¿Jugará el FMI -si me permiten la expresión- bajo las reglas del Gobierno como lo expresó el ministro? ¿O qué tipo de política está dispuesto a recomendar? ¿Considerará volver a prestar dinero a Argentina?

Kristalina Georgieva: Venimos a la Argentina ante todo para escuchar a las autoridades, para escuchar al pueblo argentino. Hemos tenido muy claro en esta crisis que es importante brindar apoyo a las empresas y, lo que es más importante, a los trabajadores. Así que no venimos con la idea de ‘bueno, veamos cómo podemos ajustar aún más el gasto en estos tiempos’. Le damos este consejo a todo el mundo. Esta crisis es un shock exógeno. Nos hizo hacer lo impensable: dejar de producir conscientemente y dejar de consumir. Eso requiere un alivio mediante el apoyo a la economía.

Respecto a la visita puntual al país, Georgieva indicó: “Veamos cómo irían las discusiones. Esperamos ayudar a Argentina a definir unos objetivos de crecimiento a mediano plazo. Ver cuáles son los obstáculos al crecimiento. Y también para que la economía salga más fuerte para que pueda cumplir con las expectativas del pueblo argentino”.

En otro tramo se refirió a si el Fondo estaría dispuesto a efectuar un préstamo a la Argentina. En este punto, Georgieva recordó que “Estamos en una etapa muy temprana. Esta es nuestra primera visita” y señaló que Argentina como miembro del FMI al igual que todos los miembros estamos ahí para usted, para la gente de todos los países, cuentan con el organismo para ayudar.

Específicamente respecto a la Argentina aseveró: “Estamos para la gente de Argentina. Queremos ser parte de una solución duradera a lo que ha sido durante tanto tiempo ciclos de auge y caída en Argentina. Y vamos a Argentina con la mente abierta para buscar la manera de llegar a ese punto en que Argentina es sólida, estable y próspera”.

Cabe recordar que la misión compuesta por encabezada por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI; y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina junto al representante permanente del FMI en la Argentina, Trevor Alleyne, se encuentran manteniendo diversos encuentros con las autoridades nacionales.

Más allá de las reuniones que mantendrán con el equipo económico se verán con representantes del Congreso, del sector privado, sindicatos y de la sociedad civil.

En principio este jueves a las 17 horas está previsto el encuentro presencial con la cúpula de la CGT en tanto con la Unión Industrial se estima también será esta semana.

Asimismo, Ámbito pudo saber que la misión mantendrá encuentros con economistas como Carlos Melconian y Martín Redrado.

En principio, la misión permanecerán toda la semana y su objetivo es compilar información desde el sector oficial, privado y sociedad civil para tener la visión más completa posible y de esta manera se comience a sentar las bases sobre las cuales se negociará el programa, explican fuentes del organismo.

Fuente: Ambito