Después de la escena sexual, renunció el diputado Juan Emilio Ameri

El diputado salteño del Frente de Todo Juan Emilio Ameri renunció este viernes, tras la escena íntima que protagonizó junto a su pareja durante el debate por la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

“Ante los hechos de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, inicia la carta que el legislador le envió al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

“Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”, concluye Ameri en el texto en el que deja asentada su dimisión.

El episodio se produjo en pleno debate mientras el diputado Carlos Heller realizaba su exposición de manera virtual. Al instante, el legislador quedó expuesto besando los pechos de su pareja a través de la cámara que lo mostraba por videoconferencia.

“En estos meses hemos convivido con situaciones donde algún diputado se quedaba dormido o se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa“, alertó Massa al momento de tomar nota de la situación, y que posterior al señalar la escena, llamó a suspender al salteño.

“Estoy muy angustiado, pido disculpas”

En diálogo con el periodista Chiche Gelblung, por Crínica HD, y aún si la renuncia expuesta, el diputado del Frente de Todos confesó “estar avergonzado”.

“Cometí un acto imprudente y escandaloso, y pido disculpas”. Y remarcó: “No tiene nada que ver con lo que soy”. A la vez que consideró que es “indefendible” lo que hizo.

Finalmente, la Cámara baja votó a favor de aceptar de su salida, con 224 votos afirmativos, uno negativo y tres abstenciones.

