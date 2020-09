Starbucks y Burger King desmienten su salida del país

Alsea es la empresa que opera a Starbucks y Burger King en el país, y según una versión periodística estaba buscando cómo desprenderse de ambos negocios para abandonar el país. Sin embargo, en un comunicado la compañía lo desmintió.

La versión rápidamente tomó vuelo dado que varias empresas anunciaron su salida de la Argentina en los últimos tiempos. La más reciente fue Falabella, que confirmó que está replanteando su estrategia en el país. En tanto que ayer se conoció que la red de delivery Glovo vendió sus operaciones a PedidosYa.

A continuación el comunicado:

En respuesta a los rumores que han circulado durante las últimas horas, desde Alsea queremos asegurar que continuamos operando en el país junto a nuestras dos marcas como lo hacemos desde hace más de 14 años.

Creemos que es fundamental acercar información clara y transparente para poder resolver las inquietudes de nuestros equipos, proveedores y clientes que disfrutan de nuestras experiencias.

Frente a contextos críticos e inesperados como el que el mundo vive en estos momentos, todas las compañías constantemente evalúan alternativas posibles para lograr la sostenibilidad en el largo plazo.

Ese proceso nos dio información suficiente para reafirmar el objetivo de que Alsea continúe operando en el país, como lo viene haciendo desde el año 2006, con más de 250 locales distribuidos a lo largo de 10 provincias brindándoles empleo a más de 7000 personas de manera directa y a miles de manera indirecta.

Hoy más que nunca estamos comprometidos con Argentina, operando nuestras tiendas bajo las modalidades de delivery, take away y drive thru, y enfocados en lograr que la empresa siga brindando una atención de excelencia, aportando valor y generando empleo.

Fuente: Ambito