Duhalde comparó a Alberto Fernández con De la Rúa: “Está grogui”

El expresidente Eduardo Duhalde señaló que Alberto Fernández “está grogui como lo estaba De La Rúa (Fernando)”, e incluso comparó al actual mandatario con él mismo cuando asumió tras la crisis de 2001.

“El Gobierno no entiende y no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a la de los tiempos normales o cuasi normales. No lo ha entendido nunca y por eso arrancó con 22 ministerios”, detalló el exjefe de Estado.

En diálogo con radio Rivadavia, Duhalde insistió que “en época de crisis, la energía de los ciudadanos, los gobernantes y los empresarios es muy limitada”, por lo que “si uno dispersa esa energía queriendo arreglar 10 temas a la vez termina arreglando ninguno”.

A tono con los reclamos de Juntos por el Cambio, el expresidente ya había cuesitonado la postura de la Casa Rosada al afirmar este martes que “el único lugar del mundo en el que funciona el presidencialismo es en Estados Unidos”, mientras que en el país “existe un permanente retroceso” y acusó a los dirigentes de “no capitalizar la experiencia ajena”.

Durante la entrevista radial, el exgoberandor de la provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1993, indicó que cuando debió asumir la presidencia, decidió afrontar “sólo tres temas básicos porque más no se podían”.

“La crisis exige otro tipo de gobernanzas y decisiones, están todo instalados en el pasado, muy cómodos, en una zona de confort”, remarcó.

Duhalde hizo también un análisis de cómo ve a Alberto Fernández frente a la gestión gubernamental: “Mi impresión es que el Presidente está grogui, como lo estuvo De La Rúa (Fernando) o yo mismo cuando gobernaba”.

En este sentido, amplió: “Con tantos problemas, tantos impactos psíquicos, en un momento se necesita ayuda. La explicación más benigna que tengo del Presidente es esa”.

En la misma linea con el diagnóstico sobre el actual mandatario, el referente del peronismo redobló sus críticas al sostener que Fernández “nunca estuvo en el poder”, y que siempre fue “acompañante”, contrario a lo que implica “tomar decisiones”, para luego sentenciar: “algo que recién ahora está haciendo”.

Sobre las encuentros que mantuvo con el mandatario meses atrás, Duhalde reveló que el Jefe de Estado le encargó “el voto de las “leyes de transparencia o anticorrupción”.

“Me puso a Béliz (Gustavo) como contraparte del Gobierno, empecé a hablar con todos los sectores, porque yo no trabajo si no es por consenso. Lo fui a visitar con 3 o 4 de un grupo de más de 20, personas de distintos sectores como Facundo Manes, Gil Lavedra, León Arslanian y mujeres muy destacadas, pero después se olvidan, no contestan”, cuestionó.

Fuente: BAE