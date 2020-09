Último momento: la Conmebol está definiendo el futuro de las Eliminatorias en una reunión virtual

Pero no es un dato menor que, dentro de las asociaciones que en principio ven con mejores ojos una postergación para enero de 2021 esté justamente, sede de la. Las otras cinco son(estas dos últimas, al igual que Argentina, todavía no iniciaron sus competencias locales, y son las únicas tres que no lo hicieron en Sudamérica).

El encuentro virtual comenzó a las 10 de Paraguay (11 de Argentina), con un tema clave sobre el que girará la discusión, que no tendrá que ver puntualmente con el crecimiento de la pandemia de coronavirus, pero que deriva de ella: la recomendación de la Liga de Clubes de Europa a sus instituciones para que no les cedan sus futbolistas a las selecciones de otros continentes para evitar riesgos de contagios.

Y de hecho en España hoy existe un fuerte rebrote de la enfermedad. De allí provendrá Lionel Messi, quien podrá jugar el primer partido ante Ecuador porque prescribió la suspensión de un partido que acarreaba desde la Copa América de Brasil 2019.

Si este cambio de fechas se hace oficial este lunes, entonces los cuatro países que apoyan el comienzo para octubre serían precisamente los más perjudicados, porque la mayoría de los integrantes de sus selecciones actúan justamente en el fútbol europeo, ofrecerían en principio una propuesta intermedia, que sería iniciar las eliminatorias en noviembre.

Hasta ahora, la Conmebol tiene confirmadas las realizaciones de la tercera y cuarta fecha para el 12 y 17 de noviembre, cuando Argentina recibiría primero a Paraguay y luego visitaría a Perú. Las eliminatorias ya fueron postergadas en marzo pasado, cuando comenzó la pandemia,

El entrenador argentino Lionel Scaloni y su ayudante Walter Samuel, que viven en Europa, iban a estar viajando este fin de semana pero lo harán inmediatamente se conozca la ratificación del comienzo de las eliminatorias para la fecha de octubre (el 13 Argentina visitará a Bolivia en la altura de La Paz). Si ello no ocurre, en principio postergarían su viaje, ya que para el primer caso debería estar elevando una lista, presumiblemente de más de 30 jugadores, el próximo lunes 21.

Por todo esto la reunión de mañana de las 10 asociaciones de la Conmebol que será presidida por su titular, el paraguayo Alejandro Domínguez, será clave y se producirá, paradójicamente, un día antes de la reanudación de la Copa Libertadores, que en materia sanitaria hasta podría ser una prueba piloto para las eliminatorias, aunque a diferencia de las selecciones, los clubes no necesitan que sus jugadores lleguen desde Europa.

Fuente: Ambito