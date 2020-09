Alberto Fernández: “No voy a permitir el colapso del sistema sanitario”

El presidente Alberto Fernández se refirió a la situación actual de la pandemia de coronavirus -luego de reportar 10.933 nuevos casos en solo 24 horas- y aseguró que “hay cierto relajamiento social que no mide las consecuencias”. Al mismo tiempo, advirtió que sigue de cerca la ocupación de camas en todo el país y no descarta la posibilidad de endurecer las medidas de aislamiento social si siguen aumentando los casos. “No voy a permitir que la situación llegue a un punto de colapso”, aseguró el Presidente. “No vamos a tirar por la borda todo el fuerzo sanitario”.

“El problema ha trascendido al AMBA. Es en Rosario, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta. En algún lugar donde se empezó a manifestar actuamos rápidamente y con recursos profesionales como en Chaco. Ahí lo contuvimos inmediatamente, hoy Chaco tiene una meseta”, comentó.

“Voy a hacer todos los esfuerzos para que la convivencia democrática exista, pero no me voy a callar lo que veo. Si un ex presidente desde Suiza celebra que la gente salga a la calle y se contagie, no me voy a callar”, agregó.

El show opositor en el Congreso

El Presidente también se refirió a la última sesión de Diputados, cuando calificó como “lamentable” la decisión de Juntos por el Cambio de no querer tratar un proyecto de ley que penaliza la pesca ilegal. “La culpa la tiene la oposición. Querían estar presentes en el recinto y se los invitó, pero se levantaron y se fueron”, sostuvo.

La reforma de la Justicia Federal

El Presidente también descartó terminantemente la posibilidad de retirar el proyecto de reforma del funcionamiento de la Justicia Federal que envió al Congreso de la Nación. “De ningún modo”, sostuvo Fernández en una entrevista con TN en la Residencia de Olivos.

Asimismo, desmintió que ése sea un proyecto impulsado por la vicepresidenta, Cristina Kichner. “No es la reforma judicial que quiere Cristina, es mentira. Uno de los mayores problemas es cómo se informa. Hemos mandado una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal. No se habla de la Corte, ni del Consejo de la Magistratura, ni del juicio por jurados. Es una ley que no altera ningún proceso en marcha. Y ningún juez ha sido movido de su lugar. Eso es lo que se está discutiendo. Toda la campaña dije que había que reformular la justicia federal, el primero de marzo lo volví a repetir, eso lo hice yo, ¿qué hizo Cristina?”

Telecomunicaciones

“En 2003 tuvimos esta discusión sobre si los celulares eran o no servicio público. En ese momento era un artículo suntuario, en ese momento fue el servicio fijo el esencial. Cambiaron las cosas, Ahora hay más de 60 millones de celulares, ese es el servicio público”.

“Hubo un crecimiento exponencial de las imágenes por el cable, ¿eso no es un servicio público? Internet es el canal de comunicación por excelencia. Hoy un chico que no tiene acceso es un chico que no tiene información”

“Es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina. ¿Cuántos tienen telefonía, celular y cable?, hay uno solo. La medida no apunta a ellos, pero quiero hablar claro, hay una enorme concentración en ese mercado. Quiero que se promueva la competencia”.

Aporte de la grandes fortunas

“No es un problema de empresarios, es un problema de solidaridad. En un momento de excepción como es una pandemia, les estamos pidiendo a 12 mil personas que nos ayuden. Además, esos fondos tienen un destino específico. Estoy totalmente de acuerdo con ese proyecto”.

Economía

“La economía, la actividad industrial, medida por el consumo energético, está igual al primer día de la cuarentena. El consumo es más alto y la economía se está moviendo. Esto lo logramos preservando las industrias, que pudieron funcionar respetaron protocolos”.

“Lo que digo de la Ciudad, no es contra Horacio Rodríguez Larreta. Me quejo de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires. Soy porteño y siempre me quejé de eso, no es culpa de los cuatro años de Larreta, sino de una historia de un país que se concentró en el puerto de Buenos Aires”.

“No está en mis planes producir una devaluación de la moneda. Hay un dólar especulativo y otro que va creciendo siguiendo el ritmo de la inflación. El dólar ahorro es un problema, temen medidas restrictivas. Esperemos. Los cepos son malos. Yo lo heredé. Yo no lo potenciaría. Tenemos que ver cómo acumulamos dólares y que la gente crea más en el peso.”

“Muchos argentinos saben que hay un gobierno que se ocupa y se preocupa por ellos. Hay 9 millones de argentinos que cobran el IFE por decisión nuestra; hay 2 millones y medios de trabajadores registrados que cobran su sueldo porque creamos la Asignación para el Trabajo y la Producción (ATP), y eso auxilia a casi medio millón de empresas; y las madres que tienen hijos pequeños tienen su tarjeta alimentar que las ayudó muchísimo”.

“Teníamos que despejar el tema de la deuda y lo hicimos hace dos días. Cuando presentemos el presupuesto van a conocer las metas fiscales y las políticas cambiarias y monetarias. Y desde ahí se irán anunciando las distintas medida para hacerlo. Nosotros tenemos criterios. Hay que desendeudarse, acumular reservas, tener un dólar competitivo y buscar el equilibrio de las cuentas fiscales.”

“Los del 41por ciento de aumento en el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría lo dice Clarín. No yo. Nunca nos planteamos eso.”

Toma de tierras

“La ocupación no es algo legalmente permitido. La ley prohíbe la toma de tierras. Tenemos que ver cómo atendemos el problema habitacional de la gente que se ha quedado sin casa, y pensar en cómo darle una respuesta, pero la toma de tierras no es la solución. No se puede permitir una usurpación porque está castigado en el código penal”.

Plan Integral de Seguridad

“El viernes va a ser el anuncio del Plan de Seguridad para el Gran Buenos Aires. Quienes más padecen la inseguridad son los más pobres, los que andan en la calle, los que usan el transporte público. Es por eso que vamos a hacer una inversión en materia de seguridad y el viernes vamos a dar los detalles”.

Facundo Castro

“Cristina sabe que lamento profundamente lo que pasó con su hijo, y al igual que ella quiero saber qué paso. Hasta tanto eso ocurra tenemos que ser prudentes. Lo último que yo haría sería encubrir un caso de violencia institucional. Necesito que se sepa la verdad porque lo merece Cristina, la mamá de Facundo, y lo merecemos todos“.

Aborto

“Es un problema de salud pública y hay que resolverlo. Pero también quiero que sepan que ahora el sistema de salud está ocupado con la pandemia y no quiero distraerlos. Esa ley la voy a elevar por convicción”.

