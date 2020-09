Murió Edgardo Nieva, el actor de “Gatica, el Mono”

Murió Edgardo Nieva, el actor que protagonizó “Gatica, el Mono”, la película del director y cantautor Leonardo Favio. Nieva tenía 69 años, padecía cáncer y estaba internado hace semanas en la Fundación Favaloro.

“Yo no era un tipo conocido, no me daba el cartel, pero fui quien tuvo la idea de hacer Gatica”, contó el actor hace años en una entrevista. Nieva también participó en el film La dama regresa (1996) de Jorge Polaco, que marcó el regreso al cine de la diva argentina Isabel “la Coca” Sarli.

Nacido en 1951 en la Ciudad de Buenos Aires, su madre era concertista de piano de la alta sociedad de Bahía Blanca y su padre mozo del bar Ramos. Nieva tuvo diversos trabajos -como vendedor de fotocopias, libros e incluso visitador médico- y llegó a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas, pero a los 23 años decidió dejar todo para dedicarse a la actuación, aunque, según él “no había hecho ni un bolo”.

La idea de hacer Gatica

“Fui quien tuvo la idea de hacer Gatica. En realidad, me la sugirió mi papá”, confesó el actor. En ese momento “no conocía a nadie en ese ambiente”, así que decidió ir a la Asociación de Actores para que le recomendaran un guionista con quien trabajar. “Y me dijeron algunos, entre ellos Zuhair Jury, el hermano de Favio. Me contacté con él, le conté mi sueño y le dije que lo quería contratar para escribir el guión”, recordó.

Nieva contó que Favio aceptó formar parte del proyecto porque “no sólo admiraba a Gatica sino que también era peronista”. “Me recomendó que ganara tiempo y aprendiera a boxear porque él iba a tardar un año”, afirmó.

“Gatica era el Maradona de los ’50”

“Gatica, el Mono” se estrenó en 1993 y cuenta de forma detallada la vida de José María Gatica, boxeador e ídolo popular. Gatica peleó desde 1945 hasta que la dictadura que derrocó a Perón le sacó la licencia para boxear. La estrella pugilística murió atropellado por un colectivo en 1963. “Gatica era el Maradona de los ’50. En este tiempo, él estaría con el pueblo y los trabajadores”, dijo Nieva.

El actor también contó que escribió un libro llamado “Cómo y por qué llegué a ser José María Gatica”. “Pero nunca lo publiqué. Me vinieron a buscar de varias editoriales pero no quise publicarlo porque me parece que son cosas que pertenecen al mundo del cine, y sería yo un desagradecido si cuento puntos flojos de Favio. Le estaré eternamente agradecido porque fue el primer tipo que confió en mí en el cine”, aseguró.

La cuenta pendiente de Nieva fue interpretar al caudillo federal Juan Manuel de Rosas. “Contraté a un guionista, y empecé a preparar el personaje con todo”, afirmó y detalló que incluso había aprendido a andar a caballo. Sin embargo, la película nunca llegó a producirse. El último film en el que estuvo Nieva fue “Anibal, justo una muerte” en 2016.

La noticia de la muerte de Nieva fue confirmada por la cuenta del teatro Multitabaris.

Fuente: Página12