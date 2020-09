Más casos de coronavirus en famosos: Catherine Fulop y Claudia Fontán dieron positivo

Catherine Fulop, su marido Ova Sabatini, y su hija Tiziana tienen coronavirus. Así lo confirmó a través de historias en su cuenta de Instagram la conductora y modelo venezolana.

El último viernes la actriz comenzó con síntomas de dolores de cuerpo y cabeza y fiebre, y tras finalizar su programa de radio decidió realizarse el hisopado.

Actualmente Catherine Fulop y su familia se encuentran asilados y realizando reposo en su casa.

“El viernes después de la radio, lo que me llamó la atención es que me agarró fiebre a la tarde y dolor de cuerpo. Me hisopé y el resultado fue positivo, al igual que Ova y Titi. Estamos todos contagiados de Covid”, contó a sus seguidores la actriz.

Luego de agradecer a su público, la modelo agradeció la preocupación de sus seguidores y comentó que “los primeros días (de la enfermedad) son los más fuertes, te duele el cuerpo, te sentís cansado”.

Por último dijo que su familia está bien y que “sólo presentaron fiebre, dolor de cuerpo, de garganta y sensaciones raras en la boca”.

Sus compañeros de radio también serán hisopados por prevención y permanecerán asilados.

“A rezar mucho y que estemos todos bien”, sentenció la conductora.

En cuanto a Claudia Fontán, confirmó en las últimas horas que también dio positivo de coronavirus.

Sus compañeros de radio y del programa de TV que conduce serán aislados e hisopados para descartar contagios.

