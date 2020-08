Al celebrarse este miércoles el “Día del Vacunador”, desde el Ministerio de Salud se destacó el rol fundamental de las miles de personas que se dedican a esa tarea en el país.

En el marco del reporte diario sobre coronavirus, la secretaria de Salud, Carla Vizzotti, enumeró los logros obtenidos gracias al amplio calendario de vacunación gratuita que existe en la Argentina, que se mantuvo vigente durante la pandemia.

“Hemos erradicado la viruela, estamos a un pasito de erradicar la segunda enfermedad del mundo, que es la polio, de la que no tenemos casos desde 1984. No tenemos tétanos neonatal desde 2007, difteria desde 2006, rubeola desde 2009″, señaló.

También mencionó el sarampión endémico, no se registra desde 2000 y “hace poquito se controló un brote que casi hace que se pierda el estado de país libre” de esa enfermedad.

Además “se redujo un 52% la internación de niños menores a 5 años por neumonía probablemente bacteriana gracias a la vacuna contra el neumococo”, se disminuyó la mortalidad de los recién nacidos gracias a la vacunación “de personas gestantes contra tos convulsa” y no se necesitaron “transplantes de hígado por hepatitis A en niños vacunados desde 2005”.

“Las vacunas salvan vidas, nos igualan y estos logros no se alcanzarían sin los vacunadores”, remarcó Vizzotti.

Por su parte, Analía Aquino, integrante de la secretaría de Acceso a la Salud encargada de la temática, ponderó el trabajo de “esas personas que, en cada rincón del país, alcanzan esa vacuna a cada persona que esté dispuesta a recibirla”.

El colectivo de vacunadores es “muy diverso, con múltiples culturas y los une un gran amor y una gran pasión por su trabajo”, dijo Aquino. La funcionaria recordó que la vacunación en realidad comprende de un sinnúmero de “tareas cotidianas y permanentes” que van desde el control de la temperatura y el almacenaje de las dosis, hablar con la población para disipar temores y dialogar con las instituciones “para organizar postas” sanitarias.

Fuente: Ambito