Russo quiere más plantel para Boca en la Copa Libertadores

A menos de un mes del compromiso copero ante Libertad de Asunción, el entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, aseguró este viernes que el club “necesita un plantel importante” de cara a la seguidilla de partidos que deberá afrontar cuando se reinicie la Libertadores.

“Boca necesita un plantel importante, porque los partidos serán seguidos y hay mucha competencia. Estoy contento con el plantel que tengo, hay chicos que no conozco, hay que conocerlos, hablar y ver las necesidades de cada uno, tendremos mucha competencia. Tendremos partidos muy seguidos”, afirmó el DT este viernes en una conferencia de prensa realizada vía Zoom en el predio que el club tiene en Ezeiza.

Por el momento, Boca concretó la incorporación del arquero Javier García (llega libre desde Racing) y los regresos de Agustín Rossi, Walter Bou y Mateo Retegui, quienes estuvieron a préstamo la temporada pasada. En cuando a las salidas, sufrió las partidas del defensor paraguayo Junior Alonso (estaba cedido desde Lille de Francia y fue vendido a Atlético Mineiro de Brasil) y del mediocampista cordobés Emanuel “Bebelo” Reynoso, quien concretó su pase al fútbol estadounidense este viernes (a Minnesota United por 5 millones de dólares).

“Salvo Junior Alonso, mantuvimos a la mayoría. Bebelo se quiso ir en enero y luchó para salir y se quiso ir ahora. El tema del central hay que ver cómo es el mercado. Quedamos lejos de todos los mercados, el brasileño, mexicano, el europeo”, reflexionó Russo, quien también se refirió a la actualidad de Carlos Tevez, protagonista de la novela del parate con sus idas y venidas para renovar contrato.

Tevez y Zárate

“A Tevez lo vamos llevando de menor a mayor, está muy bien. Hacemos mucho hincapié en lo mental, hay que estar bien de la cabeza para llegar en lo físico. Lo ayudamos buscando permanentemente lo mejor, esto es día a día. Lo principal es que Tevez sigue siendo jugador de Boca, está bien y contento, eso es lo que me importa”, afirmó Russo, quien consideró que es “pronto todavía” para pensar en una dupla ofensiva con Tevez y Mauro Zárate. Es que el ex Vélez se la pasó lesionado durante la primera parte del año, por lo que el DT no pudo disponer del atacante en su plenitud.

“Boca necesita a Andrada”

Como último tópico del temario mercado de pases, Russo no quiso dar definiciones en cuanto a operaciones todavía no concretadas, como el regreso del colombiano Edwin Cardona o una supuesta venta de Esteban Andrada. “Cuando vuelva hablaré de forma normal y natural, viendo dónde lo usamos, de qué manera, lo físico. Después en el día a día veremos lo mejor para él y Boca”, expresó sobre el mediapunta. Mientras que por el arquero, fue tajante: “Boca lo necesita”.

Un rato más tarde, con un posteo en su cuenta de Instagram, el colombiano Cardona confirmó que viajará hacia Buenos Aires durante el fin de semana, para sellar su retorno a Boca, tal como era el deseo del vicepresidente Juan Román Riquelme.

Cardona se sumará a préstamo por 18 meses sin cargo y con una opción de compra, luego que se resolvieran las diferencias en la forma en la que Xolos de México, club dueño del pase del mediocampista, y Boca se repartirán el pago del contrato.

De esta manera, Cardona tendrá su segunda etapa en Boca, donde ya jugó entre mediados de 2017 y fines de 2018. El colombiano disputó 46 partidos oficiales (36 como titular), convirtió 11 goles y fue campeón de la Superliga 2017/18.

“Día a día”

En el cierre de la segunda semana de entrenamientos -tras retomar la actividad el lunes 10 con aval de las autoridades sanitarias- el entrenador xeneize indicó que por ahora piensan “en el día a día”, poniéndose “como meta llegar al 17 (de septiembre, ante Libertad en Paraguay) de la mejor manera posible”.

“No pensamos si damos ventaja, estamos en una pandemia, de salud. No tenemos forma de contrarrestarla, tenemos que tener paciencia y sentido común”, sentenció Russo, quien se mostró firme en torno a lo que podría pasar en el reinicio de la Copa y explicó que la sede del equipo para afrontar la competencia es la Bombonera.

“La sede es la Bombonera y después vamos día a día. Se seguirá evaluando. Tenemos tiempo y buscaremos siempre lo mejor. Ojalá no tengamos contratiempos a nivel salud en Buenos Aires”, agregó el DT en referencia al escenario que podría darse si Argentina no aprueba el protocolo de la Conmebol, que dio plazo hasta el martes para responder sobre el mismo.

En caso de que la Ciudad de Buenos Aires no autorice la práctica de fútbol en el ámbito local, por la pandemia, los equipos deberán buscar otro escenario para hacer de locales, siempre con los cuidados sanitarios pertinentes.

Bajas por covid-19

Por otra parte, Walter Bou y el juvenil Agustín Lastra, quienes dieron positivo por coronavirus el pasado miércoles, se sometieron este viernes a nuevos testeos, al igual que los futbolistas que integraron con ellos los grupos de trabajo.

El que no estuvo fue Iván Marcone, quien presentó síntomas de coronavirus, por lo que se mantuvo en su domicilio cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Según se supo, las pruebas se les efectuaron a un total de once jugadores y, en caso de que den negativo, volverán a las prácticas comandadas.

Marcone y Bou compartieron grupo de trabajo con Eduardo Salvio, Lisandro López y Reynoso, quienes también se encuentran aislados desde el miércoles.

En tanto, los juveniles que se entrenaban con Lastra y que también se sometieron a las pruebas son Exequiel Zeballos, Cristian Medina, Alan Varela, Renzo Giampaoli y Matías Sandez, quienes desde el miércoles dejaron de asistir al predio de entrenamiento en Ezeiza y continuaron su preparación en sus respectivos domicilios.

