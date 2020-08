Maru Fernández: “Tuve que perdonar al abusador para poder seguir adelante”

“Es algo que tengo elaborado, es una experiencia de vida, lo tengo superado. Me costó un montón, me llevó muchos años poder ponerlo en palabras, poder superarlo. Cualquier problema lo asociaba a eso, pero después dije que no. lo tuve que perdonar a él para poder yo seguir adelante“, comentó.

Además, dijo que le llevó mucho trabajo amigarse con su cuerpo y la sexualidad. “En mis inicios me trajo mucha complicación el tema del abuso, toda la situación me generaba algo incómodo que con el paso de los años afortunadamente lo pude ir trabajando y descubrir lo maravilloso del sexo en tanto y en cuento la dos personas estén de acuerdo”, aseguró.

Luego continuó: “Las situaciones eran el juego de la escondida donde me decían que tenía un lugar en donde no nos iban a encontrar. Y yo inocente, boluda, nada. Era una nena de diez años. Pero muchas veces te queda la sensación de que una es la culpable, de que una pudo haber provocado esa situación, y lo sentía de grande. Hace 20 años este escote no te lo usaba”.

Para que su testimonio aporte, Maru aconsejó: “No hay que callarse, si sufren algún evento de abuso pueden pedir ayuda al 137. Yo le hablo a los papás, a estar atentos a los chicos y naturalizar esto de la sexualidad. Hay mucho tabú en torno al sexo. El sexo es hermoso”.