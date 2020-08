Los comerciantes dicen que una vuelta atrás los fundirá

Se dice, y con razón, que el coronavirus traerá dos consecuencias gravísimas. Por un lado, la sanitaria, con miles de muertos en todo el país; y por otro lado, la económica, con resultados aún insospechados. Desde que comenzó la cuarentena, dentro de las cuatro avenidas, cerró uno de cada cinco comercios. Y las ventas cayeron un 50%. Por eso, y a pesar de que declaración de circulación comunitaria que ya decretó el Gobierno para el virus, la Cámara de Comercio del Microcentro advierte que, a ellos ya no se les puede pedir más esfuerzos. Gabriela Coronel, titular de la entidad, advirtió que están en permanente contacto con las autoridades del COE para ver los pasos a seguir, sobre todo teniendo en cuenta el caudal de gente que camina por el centro. “Ante cualquier caso sospechoso, el comercio debe cerrar sus puertas hasta que se descarte. “Ante cualquier caso sospechoso, el comercio debe cerrar sus puertas hasta que se descarte. Además se siguen todos los protocolos. No hay aglomeramiento de gente dentro de los locales.

Se hace pasar de a poco, se usan los barbijos, alcohol en gel, se desinfecta y se les exige a los clientes los mismos cuidados”, indicó.

Pero se mostró inflexible ante la posibilidad de que se vuelva a fase 1 con el cierre total. “Sería decretar la muerte de los comercios. Ya no estamos en condiciones de tener más pérdidas. Todos sabemos que vamos a tener más casos, pero no podemos cerrar. Lo correcto será apelar a la conciencia social y a la responsabilidad empresaria. No tenemos que tener miedo, pero sí cuidado”, indicó.

La dirigente advirtió que la gente no va al centro de paseo. “El movimiento es mucho menor a lo normal. Incluso en lo que va de agosto bajó mucho. Todos sabemos que debemos cuidarnos”, dijo.

Otro tema que desvela a los comerciantes es el del horario. Coronel advierte que el actual, corrido de 10 a 18, no puede sostenerse mucho más. “Lo mejor es ampliar los horarios a como estábamos antes. Cuando tengamos los calores tucumanos, la gente no va a venir al centro a comprar a la siesta. El comercio y la actividad privada son el motor de la economía. Si por planteos de horarios podemos llegar a perder fuentes de trabajo deberíamos cerrar las persianas. A esta altura del partido no podemos cerrar más. Algunos abren sólo medio día; hay una situación de covid, pero hay una pandemia económica que no podemos dejar de solucionar”, aseguró. Y en ese sentido pidió ayuda al Gobierno. “Necesitamos exenciones impositivas”, afirmó.

