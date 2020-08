Hisoparán a quienes realicen consultas febriles o por síntomas respiratorios

La amenaza de contagiarse de coronavirus está muy latente.

A mediados de julio había entrado en vigencia la ley para “blindar” las fronteras de Tucumán (N° 9.269): con 91 casos confirmados, la “peste” venía de afuera y había que frenarla. Pero apenas un mes después, principalmente por el incumplimiento de las recomendaciones sanitarias, la situación epidemiológica se oscureció: son 625 los casos confirmados hasta ayer, más de 500 están activos y el escenario es compatible con el de circulación comunitaria del virus.

Con este panorama, la ministra de Salud, Rossana Chahla, informó a LA GACETA que a partir de esta semana se les tomará una muestra a todas aquellas personas sintomáticas que concurran a un consultorio de febriles. Es decir que a partir de ahora, signos de patología respiratoria serán sinónimo de un hisopado.

“Antes había que tener un nexo epidemiológico, ahora no. Toda consulta febril o de una persona con síntomas respiratorios, se le va a tomar una muestra. Por ejemplo: si voy con dolor de garganta y no tuve contacto con nadie que tuvo covid positivo, también me harán un hisopado”, dijo la funcionaria. Agregó que las consultas pueden hacerse en consultorios febriles públicos, pero también en privados si la persona cuenta con obra social.

Chahla indicó que en el portal del Ministerio (https://msptucuman.gov.ar/) se habilitará un link para que la gente informe si estuvo en contacto estrecho con un paciente con covid-19 y así programar un turno para el testeo. Recordó además que en el mismo sitio se puede corroborar a las 48 o 72 horas el resultado del análisis a través del CUIL. En este sentido, aclaró que sólo informan por teléfono a los pacientes que dan positivo. Actualmente se analizan hasta 700 muestras por día, y la tasa de positividad es inferior al 8%. “No podemos estar llamando a más de 500 personas por día si nos tenemos que abocar a los positivos”, explicó.

La titular de Salud destacó el comportamiento social del fin de semana, con baja circulación en las calles. “Creo que se ha logrado el objetivo, que era que la gente no circule, sobre todo en los espacios recreativos. Al impacto lo vamos a ver dentro de 10 días, aproximadamente”, señaló.

“Más vulnerables”

La ministra insistió con que se debe tomar conciencia del delicado momento que se atraviesa. Remarcó que Tucumán se encuentra en desventaja respecto a otros distritos debido a la altísima densidad poblacional que tiene en un territorio muy pequeño. “Somos más vulnerables, por lo tanto es mucho más riesgosa la circulación comunitaria aquí que en otro lugar”, se explayó.

La ex directora de la Maternidad dijo que, por las circunstancias actuales, cualquiera puede llegar a tener coronavirus. “Hagamos de cuenta de que el que está al frente nuestro es covid positivo y actuemos en consecuencia”, recomendó, e insistió con el uso de barbijo bien colocado, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y la higiene del hogar.

Chahla remarcó que los controles en las fronteras siguen siendo rigurosos, pero que se están detectando muchos menos casos de transportistas positivos en covid-19. Respecto a la posibilidad de avanzar con nuevas restricciones, adelantó que se analizará durante la semana en base a cómo sea la evolución de la curva de contagios (actualmente en una meseta, con entre 30 y 40 positivos por día) y a los días que demanden la duplicación de casos.

Por último, la ministra de Salud de Tucumán exhortó a la población a sostener los esfuerzos y a mantener la guardia más alta que nunca. “La presión epidemiológica en Tucumán es mucho mayor que en otros lugares porque el territorio es más pequeño y la densidad, más elevada. Por eso tenemos que profundizar las medidas. No circulen si no hay una necesidad real y, el que pueda, que se quede en su casa”, instó.

Fuente: La Gaceta