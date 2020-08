La marcha anticuarentena o el aplauso a los “heroes de la salud”

Dos convocatorias diametralmente opuestas tendrán lugar este 17 de agosto, en un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín. La más difundida por los grandes medios de comunicación es la movilización fogoneada por una parte de la oposición, que incita a romper el aislamiento obligatorio y movilizarse en contra de las medidas sanitarias con las que el Gobierno pretende evitar el aumento de contagios por coronavirus. La otra será virtual y surgió de forma espontánea en redes sociales, cuando miles de personas comenzaron a contar la historia de sus familiares, amigos y conocidos trabajadores de la salud que están sufriendo en la primera línea de combate contra el virus. Muchos de ellos incluso dejaron la vida atendiendo en los hospitales y clínicas de todo el país. Esta segunda convocatoria buscará retomar los aplausos y homenajes desde los balcones a las 21 que se realizaban al comienzo del aislamiento y que fueron abandonados.

Impulsada por dirigentes de Juntos por el Cambio, como la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –quien aseguró que asistirá a la marcha, pero no bajará de su auto— , y militantes del macrismo, como el actor Luis Brandoni, la movilización anti cuarentena fue convocada en el Obelisco y se replicará en distintos puntos del país. La ex legisladora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, también se sumó a las incitaciones a romper el aislamiento y definió la marcha del 17A como una “defensa de la Constitución”. “El 17 de agosto, que es el aniversario de la muerte de quien nos dio la libertad, debemos pensar en la defensa de la Constitución, la verdad, la justicia, que es lo único que nos puede asegurar convivir entre nosotros”, argumentó. Por su parte, Brandoni expresó que él no es “responsable” de la convocatoria y que no tiene “miedo” de contraer Covid-19. “El miedo paraliza y lo perdí hace tiempo”, indicó.

Algunos dirigentes de JxC, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomaron distancia de la convocatoria dado que incentiva la reunión masiva de personas en medio del pico de la pandemia. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, también cuestionó la movilización y aseguró que “es un atentado contra la salud de los argentinos. Pueden decir lo que quieran y criticar, pero la movilización del 17A atenta contra los cuidados de todos ante la situación de pandemia que estamos viviendo”.

En diálogo con PáginaI12, Gabriela Delelisi, una de las usuarias de Twitter que compartió la idea de volver a realizar el “aplausazo” en apoyo al personal de salud y que luego se hizo viral, aseguró que “la idea no fue hacer algo en paralelo a la otra marcha. Se dio así y partió de una idea muy propositiva, no en contra de nada”. Con respecto al día elegido resaltó que “se vincula con que va a ser un día especial en el que se conmemora la muerte de San Martín. Todo el mundo habla del patriotismo, de los héroes de la patria y es un buen momento para pensar y apoyar al personal de salud que son nuestros héroes en este momento tan difícil”.

La idea original del “aplausazo” fue de otra usuaria de Twitter que escribió: “el lunes feriado vamos a aplaudir al personal de la salud, y a cada uno que está dejando todo para salvar vidas. Por ellos nos tenemos que cuidar. Somos la mayoría silenciosa que aguanta y agradece”. Lo sorprendente, contó Delelisi, fue que “debajo del tweet, se empezó a armar un hilo enorme en el que un montón de personas escribieron la historia de sus familiares enfermeros, médicos y residentes, que decían que estaban muy mal, desde angustiados y estresados hasta enfermos y algunos hasta muertos. Todos los relatos eran tremendos”. Fue por eso que otro usuario decidió pedirles que le envíen sus historias, fotos y videos y realizó flyers que se comenzaron a difundir acompañados del hashtag #Aplauso17A .

“Los trabajadores de salud la están pasando muy mal y me parece que no estamos teniendo demasiada idea de lo que está sucediendo dentro de los hospitales”, aseguró Delelisi. “Es un poco lo que dijo el gobernador Kicillof en la última conferencia de prensa en la que puso blanco sobre negro y contó lo que está pasando con todos los trabajadores de la salud”, afirmó haciendo referencia a cuando el gobernador relató su visita la guardia del Hospital Rossi en La Plata. “Pasan cosas que yo no sabía, las vi porque hablé con los enfermeros y médicos de guardia”, dijo Kicillof y contó que “cada vez que hay que hisopar a alguien hay que ponerse un equipamiento y sacárselo para atender al próximo paciente. Los médicos realizan 50 cambios de vestimenta. Empezás a transpirar y se te irritan los ojos solo por trabajar en esas condiciones”, había descripto el gobernador. “Independientemente de que el personal de salud tiene que tener condiciones dignas, el objetivo del aplausazo es darles un cariño por todo lo que están haciendo y comprometernos a seguir cuidándonos para dejar de darles laburo”, finalizó Delelisi.

Informe: Melisa Molina

Fuente: Página12