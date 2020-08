Fuerte repudio de Inés Estévez a Sendra por su chiste machista y violento

“Será obligatorio que antes de cada reunión se hable de Clooney, tampones y dietas”, escribió el humorista en una historieta publicada el viernes pasado en el diario Clarín.

El sesgo machista, estigmatizante y violento de Sendra fue criticado por diversos sectores y personas, entre ellas, Inés Estévez. “Me parece que Sendra debería pedir disculpas y si es posible recibir unas charlitas informativas. Gente que piensa como vos viola, empala y asesina niñas y mujeres Sendra. Volvé a nacer“, expresó en Twitter.

Por las críticas, Sendra realizó un descargo en una columna del mismo diario. Ya en el primer párrafo volvió a burlarse del lenguaje no sexista.

“Feministas del mundo uníos, o unías, o uníes, o unúos, uníis, uníxs o uní@s… o qué se yó!; se me acaban las vocales, las vocalas y los etc. Lo cierto es que vivimos en un tiempo en que la tolerancia no reina tal vez porque los reinados no son democráticos y tampoco es presidente/a/i/o/u/x/@ porque los presidentes a veces no se sabe bien para qué sirven”, comenzó.

“Feministas no os preocupeis por mí pero seamos claros. Ustedes son feministas y yo soy lo que puedo, algo que no tiene título, algo difuso, entre un pasado que no pasa y un presente que no entiendo. Pero en mi descargo puedo decir que soy producto de una época en la que se respetaba a las personas, fueran o no mujeres”, escribió en otro párrafo.