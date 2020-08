El Siprosa reafirma que en Tucumán “no hay circulación viral comunitaria”

El secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Luis Medina Ruiz, ratificó este martes que en Tucumán actualmente “no hay circulación viral comunitaria”.

“El contagio comunitario se da cuando no encontramos el nexo epidemiológico de una persona”, explicó Medina Ruiz y afirmó que en Tucumán hoy hay circulación viral por conglomerado.

El Ministerio de Salud de Tucumán informó que ayer se confirmaron 24 nuevos positivos, por lo que la cifra total desde que se inició la pandemia alcanza los 418 infectados en Tucumán.

“La circulación viral por conglomerado se da en determinadas poblaciones o barrios donde encontramos un grupo de personas que tuvieron el mismo nexo epidemiológico”, aseguró el funcionario.

Medina Ruiz destacó el trabajo de los equipos de salud para atender a los pacientes y localizar a sus contactos.

“La mayoría de las personas no se cuidaron, tuvieron reuniones no autorizadas, no usaron el barbijo y eso permitió que haya más casos”, dijo el titular del Siprosa e insistió con la necesidad de que la gente respete los protocolos y extreme los cuidados higiénicos.

Fuente: La Gaceta