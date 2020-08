El fuerte mensaje de Oscar Mediavilla a Valeria Lynch por su “traición” a Patricia Sosa

En el programa de Mirtha Legrand, Sosa contó que ya no se habla con su colega, y que incluso la bloqueó del teléfono. “Lloré mucho. Nosotras hemos sido muy amigas. Yo la he querido mucho pero cuando es de un lado solo no se puede sostener una relación… Me agoté, no pude más. Yo la bloqueé“, comentó con la voz quebrada.

Además, dijo que su marido, Oscar Mediavilla también tomó esa decisión. “Ella le mandó un mensaje a Oscar diciéndole ‘qué lástima que Patri siempre quiera tener la razón’ cuando yo cedo en todo. Entonces, él le dijo: ‘No te preocupes, sos la mejor, la más taquillera, la más grande. Sos perfecta, lo que quieras, pero estuviste como el culo. Yo te bloqueo también‘”.

“Ahora me doy cuenta que hace años vengo sufriendo desplantes de Valeria. Que si es por una cosa o por la otra. Millones de llamados que no me contesta. Me entero por las redes que va a ser abuela. Me entero que se separó por las redes. Ya no es mi amiga. No se actúa así con los amigos“, agregó la cantante.