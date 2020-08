“El aumento no está definido”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró este domingo que el Gobierno tiene bajo estudio la estructura de costos de los combustibles, pero aclaró que aún no se tomó la decisión de autorizar aumentos. “Con la nafta nosotros lo que hacemos son estudios de estructura de costos, hacemos una comparación internacional si es un commodity, como en este caso el petróleo, y en última instancia se autorizan o no los aumentos, pero en este caso no lo hemos definido”, señaló el funcionario en declaraciones radiales.

El funcionario agregó que esto “se viene estudiando pero no decidimos cómo se tiene que avanzar en esta corrección”. “Lo que hacemos es como con cualquier otro producto que reclama algún tipo de corrección, porque hace un tiempo que no aumentan o se les corrieron los costos, lo que hacemos es estudiar la estructura de costos y ahí evaluamos”, explicó.

Cafiero observó que “tenemos necesidad de correcciones de muchos precios de la economía pero vamos evaluando la oportunidad” y en este contexto aseguró que “los servicios públicos no tenemos pensado que aumenten, el congelamiento rige hasta octubre, no está en el horizonte hoy aumentar nada de eso”.

Negociación de la deuda

Con respecto al acuerdo con los bonistas, Cafiero sostuvo “nos permite abandonar un proyecto de especulación financiera como había dejado el macrismo y empezar a soñar y reconstruir un proyecto de producción y de empleo, y ahí es donde vamos”.

El funcionario sostuvo que “(Mauricio) Macri dejó una deuda insostenible, impagable, que se había tomado de forma muy irresponsable, con plazos que no se podían cumplir, Argentina no podía pagar lo que Macri se había comprometido”.

“Me parece que nosotros trabajamos con mucha responsabilidad, hubo mucha determinación de parte del Presidente (Alberto Fernández) y hubo una ejecución por parte del ministro (Martín Guzmán) que fue perfecta”, consideró Cafiero.

Cafiero afirmó que Guzmán “avanzó siempre de cara a una negociación, de cara a la defensa de los intereses de los argentinos” y que se logró “que no sea una resolución rápida que nos traiga dolor de cabeza en dos años sino que le permita a la Argentina ser sostenible”.

“No es sólo la sostenibilidad de la deuda pública, es la sostenibilidad de un modelo político, económico y cultural”, concluyó.

El representante de Argentina en el FMI, Sergio Chodos, aseguró, por su parte, que Argentina está mejor preparada que en 2001″ por lo que no cree que se repita una crisis como la de entonces.

“El panorama es muy diferente al de 2001. Argentina está mejor preparada que en 2001 y no creo que haya un colapso”, remarcó en declaraciones radiales.

Chodos remarcó además que “el FMI no funciona como un acreedor tradicional, ellos dan un nuevo financiamiento”. “Los primeros vencimientos de capital ocurren en septiembre de 2021, tiempo hay para que sea todo pensado”, manifestó. Por último, remarcó: “No habrá espada de damocles con los plazos. Va a ser una negociación diferente la que tiene el país con el FMI a la que tuvo con los bonistas”.

Fuente: Página12