Fiscal Marijuan: “Estoy a favor de la reforma judicial”

, y agregó que “está en sintonía con lo que hacen los países más avanzados del mundo”.

Fue cauto sobre la iniciativa y llamó a que “la crítica debe hacerse una vez que se proyecte, porque todavía no se sabe que se va a proyectar, no voy a hacer una crítica de algo que todavía no se conoce”.

También defendió al integrante del denominado Consejo de Mejoramiento de la Calidad Institucional Carlos Berardi, también abogado de Cristina de Kirchner: “Tengo la mayor consideración y respeto por Berardi, fue quien me hizo entrar en tribunales, fue profesor mío en la facultad, es mi amigo y sé que cualquier aporte que pueda hacer él será jurídicamente interesante”.

El fiscal federal, en diálogo Radio con Vos, se refirió en otro momento de la entrevista a la polémica por las abultadas jubilaciones en el Poder Judicial: “Nosotros tenemos jubilaciones muy elevadas, pero también tenemos aportes jubilatorios muy elevados”.

Sobre la incorporación de las nuevas fiscalías y juzgados previstos en el proyecto, opinó: “Todavía no evaluamos donde va a funcionar, es prácticamente imposible porque no hay lugar, En el cuarto piso (de Comodoro Py) no entra ni un lápiz”.

“No conozco a los ministros de la Corte, no puedo decir si estuvo bien o mal que no hayan ido a la presentación de la reforma”, consideró sobre la ausencia de los supremos en la presentación que encabezó el presidente Alberto Fernández.

En tanto, esta semana el debate del proyecto de reforma judicial volverá a analizarse en forma virtual en el Senado, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, al que asistirá la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

El proyecto, que busca la reorganización de las competencias de la Justicia Federal de todo el país, será defendido el martes por la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien abrirá la tercera reunión remota para debatir la iniciativa que abrió la semana pasada su colega de Justicia, Marcela Losardo.

Luego de Gómez Alcorta será el turno de la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky. A continuación se presentará el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal Carlos Rívolo, quien además es el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los integrantes del consejo asesor creado por el Poder Ejecutivo para impulsar cambios en la justicia y en la forma de trabajo de la Corte Suprema de Justicia, será parte de la jornada del martes.

También fueron convocados a la audiencia por videoconferencia Jorge Rizzo, de Espacio Gente de Derecho del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el ex consejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, quien presentará sus opiniones como parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Además fueron convocados a la audiencia la fiscal de los Tribunales Federales de Comodoro Py Gabriela Baigún; el presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón, y la fiscal Mónica Cuñarro.

El proyecto de Ley que se debate en el Senado crea el fuero Federal Penal, mediante la unificación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económico.

Cada uno de los juzgados actuarán con una de las dos secretarías que actualmente tienen, en tanto que la restante pasará a trabajar en coordinación con los nuevos 23 tribunales que se sumarán a la administración de justicia.

Se reformará el sistema de subrogancias para darle máxima transparencia a la designación de los jueces, en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

Finalmente, y entre otros aspectos, también se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de nuevos tribunales orales.