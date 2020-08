La respuesta de Laurita Fernández por los rumores de romance con Marcelo Tinelli

La primera que levantó la voz fue la propia Laurita Fernández, que desmintió bastante tajante esa versión: “No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas“.