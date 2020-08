Nicole Neumann confirmó que tiene coronavirus: “Se me vino el alma al piso”

En “Nosotros a la mañana”, la modelo de 39 años comunicó la novedad desde su casa, donde se encuentra aislada y sin síntomas, según contó.

“Cuando vi el positivo entré en pánico, se me vino el alma al piso”, confesó la modelo, quien se encuentra junto a sus 3 hijas, Indiana, Allegra y Sienna, a las que, mientras no presenten síntomas, no hisoparán. También confirmó que su empleada fue trasladada a un centro de aislamiento.