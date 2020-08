Las claves para mantener las flexibilizaciones

1- RESTRINGIR SALIDAS: quedarse en casa cuando se pueda

Ante la falta de un fármaco que sirva como profilaxis, la principal recomendación para evitar contagios de covid-19 sigue siendo permanecer en casa siempre que se pueda. Si bien gran parte de las actividades están liberadas en Tucumán durante la Fase 5, el consejo de las autoridades sanitarias es limitar las salidas a las mínimas necesarias ante los nuevos brotes. A diferencia de la cuarentena obligatoria que se inició en marzo y que duró más de un mes en la provincia -cuando quedarse en casa era una obligación-, el imperativo actual depende de la responsabilidad individual y colectiva para evitar que el sistema de salud colapse ante una explosión de casos.

2- DISTANCIA SOCIAL: evitar como sea las aglomeraciones

En bares, restaurantes, comercios y gimnasios el aforo debe ser limitado según la superficie de los edificios. La clave es mantener la distancia social de entre 1,5 y 2 metros tanto en espacios cerrados -en donde la exposición al virus es mayor- como abiertos. Por ello, no deben existir aglomeraciones de ningún tipo ni en la vía pública ni en ámbitos privados. Las reuniones de carácter social o familiar sólo están permitidas en grupos de 10 personas.

3- TAPABOCAS, SIEMPRE: por ley, usar barbijo es obligatorio

Desde el 30 de abril, cuando Tucumán contaba menos de 40 casos de coronavirus y cuatro fallecimientos por la enfermedad, la Legislatura aprobó una ley que declara el uso obligatorio del barbijo para las personas que circulen por la vía pública en toda la provincia dada la emergencia sanitaria. La medida sigue vigente y las autoridades resaltan que su cumplimiento es más necesario que nunca. “He visto a mucha gente en la calle sin tapabocas o usándolo mal colocado”, ha reiterado en numerosas oportunidades la ministra de Salud de la Provincia, Rossana Chahla. Durante la práctica de actividades deportivas al aire libre, está permitido retirar temporalmente el barbijo.

4- DESINFECCIONES: el lavado de manos y de objetos

Cuando el coronavirus empezó a preocupar el mundo desde China, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó las primeras recomendaciones para evitar contagios de la nueva enfermedad. De entre ellas, una de las más fuertes ha sido -y es- la correcta higiene de manos. El procedimiento no debe durar menos de 40 segundos, debe abarcar toda la superficie de la piel entre las muñecas y los dedos, y debe practicarse de forma seguida. “Es una de las mejores maneras de evitar la propagación de microbios de una persona a otra”, destacan las autoridades de la OMS. A su vez, la desinfección de superficies y objetos no debe ser dejada de lado con el tiempo. El uso de soluciones en alcohol 70/30 y lavandina diluida es fundamental para eliminar gérmenes.

BARBIJOS. Su uso es obligatorio, más en el transporte de pasajeros.

5- SINTOMATOLOGÍA: cómo se define el caso sospechoso

Ante la ausencia de circulación comunitaria de coronavirus, la presencia de un cuadro respiratorio no siempre activa los protocolos de prevención en Tucumán. Sin embargo, depende de la ocasión. “Si tiene síntomas compatibles, por más leves que sean, y estuvo en contacto con algún positivo o regresó recientemente de viaje, debe contactarse con Vigilancia Epidemiológica (0800 555 8478). Solo si dispone de medios particulares, puede acercarse con un buen barbijo al consultorio febril más cercano. Allí lo examinarían y le practicarían el hisopado más rápido”, aclaró Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo médico del Siprosa en diálogo con este diario. Ahora bien, la recomendación general para quienes presenten síntomas respiratorios y no cumplen con esos requisitos es permanecer en casa (no asistir al trabajo ni a reuniones). “Muchas personas hacen consultas espontáneas por el hisopado, cuando este no previene la enfermedad. Es un estudio complejo y caro que se realiza según los supuestos previstos”, insistió el funcionario. Aun así, quienes presenten un cuadro respiratorio pueden consultar en guardias y, según su caso, serán redireccionados a los centros de salud. Si es posible, deben distanciarse de sus familiares.

6- CUÁNDO AISLARSE: positivos, contactos y viajeros

El aislamiento es obligatorio por disposiciones sanitarias para aquellas personas que dieron positivo en coronavirus, sus contactos estrechos (en algunos casos, llega hasta contactos terciarios) que deben esperar los resultados de dos exámenes PCR negativos y para los viajeros que ingresen a la provincia dentro de las excepciones contempladas por el cierre de límites que dispuso la Legislatura. El tiempo suele rondar los 14 días, pero el periodo de aislamiento obligatorio puede ser mayor.

7- CUIDADO PERSONAL: los saludos, la tos y los gestos

Las personas deben evitar saludarse con besos, abrazos y con la mano. A pesar de la higiene constante que se debe aplicar en ellas con agua y jabón o con soluciones basadas en alcohol, hay que evitar tocarse la cara. En especial, la boca, la nariz y los ojos, que son las vías de entrada del coronavirus. En caso de toser o estornudad, no debe utilizarse la mano para cubrir la boca, sino el interior del pliegue del codo o un pañuelo -en preferencia descartable-. La ventilación de los espacios cerrados, a su vez, resulta crucial para que el aire se renueve (en especial si al guien dentro de la habitación está enfermo).

8- FUENTES OFICIALES: no alimentar las noticias falsas

Las ansiedades y los temores crecen dada la incertidumbre que generó la pandemia sobre toda la humanidad. Los miedos son aún mayores cuando el coronavirus “golpea” las puertas del sitio en donde se reside. Por ello, la población debe recurrir a fuentes oficiales, confiables y responsables para informarse sobre las últimas novedades que ocurren en Tucumán. La propagación de “fake news” en redes sociales y portales no autorizados alimenta la paranoia y puede llevar a consecuencias no deseables. Además, la estigmatización de los pacientes con covid-19 es otro aspecto que la sociedad debe batallar para recomponer el tejido social dañado. El acompañamiento, a la distancia, resulta vital.

Fuente: La Gaceta