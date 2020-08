Vicente del Bosque: “Messi es el mejor jugador de esta época”

De Lionel Messi a Donald Trump. El español Vicente del Bosque, parte de la historia grande del fútbol de su país y del Real Madrid, no dejó tema sin tocar este sábado, yendo desde el crack rosarino, a quien consideró como “el mejor jugador de esta época”, hasta el presidente estadounidense, al que tildó como uno de sus “no favoritos”.

En diálogo con el programa La Pizarra, de AM750, el DT campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 sostuvo que “hay que olvidarse de esa idea de que el europeo es muy organizado y que el jugador sudamericano es talentoso pero desorganizado”. “Yo creo que ahora tenemos un fútbol global y que todos los jugadores del mundo son capaces de jugar hoy en cualquier parte”, expresó.

“Argentina ha demostrado desde los tiempos de Alfredo Di Stéfano, y lo que yo he vivido con jugadores como Oscar ‘Pinino’ Más, al que lo aprecio mucho, contar con jugadores de un rendimiento seguro. Fernando Redondo, (Santiago) Solari, (Esteban) Cambiasso, Juan Pablo Sorín… Han sido todos jugadores que yo los clasifico como los alemanes de América“, continuó del Bosque, haciendo uso del estereotipo germano de futbolista ordenado.

En tanto, consultado sobre el exitoso presente de varios entrenadores albicelestes por el mundo, del Bosque consideró: “De entrenadores como (Marcelo) Bielsa y (Diego) Simeone lo que más destaco es la competitividad y la mentalidad que le imprimen a sus equipos. Han hecho muchas cosas bien y han demostrado su valía en circunstancias difíciles”.

Mientras que sobre la posibilidad de dialogar con Carlos Bilardo o César Menotti, optó por no preferir: “Hablaría con Menotti y con Bilardo, porque seguro que de los dos tengo mucho que aprender”.

Sudáfrica y el factor “suerte”

Sobre el Mundial obtenido en el 2010, del Bosque consideró que sería “pedante” decir que España fue la mejor Selección. “Es verdad que nosotros éramos un equipo muy competitivo, con jugadores de enorme calidad, con un sistema de juego reconocido. Pero también es verdad que nosotros ganamos porque tuvimos algo de suerte, porque eso hay que ponerlo encima de la mesa, y no se trata de quitarle ningún mérito a nuestros jugadores pero sí que tuvimos también una pizca necesaria de suerte”, dijo el ex entrenador.

“Tuvimos partidos muy difíciles y no ganamos todos con claridad, hubo mucha incertidumbre en todos los partidos, pero eso es el fútbol actual y no es fácil que en torneos tan cortos se muestre uno muy superior a los demás”, setenció.

En aquel certamen, la España de Andrés Iniesta, Xavi Hernándes, Sergio Ramos e Iker Casillas, entre otros, debutó con derrota ante Suiza (0-1) para dar luego rienda suelta a su potencial, pero siempre de manera ajustada: 2-0 a Honduras y 2-1 a Chile (de Marcelo Bielsa como DT) por fase de grupos; 1-0 a Portugal en octavos de final; 1-0 a Paraguay (con Gerardo Martino en el banco) en cuartos; 1-0 a Alemania en semifinales; y 1-0 a Holanda en el partido decisivo.

La pandemia

Ante la situación del coronavirus en España, del Bosque sostuvo que la sociedad española en su conjunto actuó con mucha responsabilidad, siempre “con buen ánimo” y con la esperanza de que todo pase.

“Creo que ha sido una situación que hemos vivido con una gran incertidumbre y que nadie estaba en posesión de la verdad. La crisis sanitaria se ha ido gestionando a base de errores y aciertos, pero nadie sabía la absoluta verdad de lo que había que hacer, nadie”, puntualizó.

Fútbol y política

“Para mí no es un tema tabú, puede ser tabú de cara al público, pero yo en mi vida familiar y con mis amigos claro que hablamos de política -opina del Bosque-. Es posible que no se entienda con naturalidad que un jugador opine sobre política, pero al fin y al cabo el jugador es una persona más de la sociedad, con opinión propia, con decisión propia, con el voto propio y nada más; pero sí es verdad que no sabemos escuchar bien y la gente confunde mucho las cosas. Yo por lo menos no pretendo llevar siempre la razón, que es muy típico de los políticos, pero yo no me opongo a la política”.

En tanto, el ex mediocampista también se refirió a la situación que vivió su padre durante la Guerra Civil española: “Mi padre estuvo tres años en la cárcel en plena Guerra Civil, fue una experiencia dura. El siempre me decía ‘por favor no te metas en política’. Era un hombre íntegro y le tocó lo que le tocó con apenas dieciocho años, así que no se hablaba nada de política en la familia, y si se lo hacía, se practicaba mucha prudencia para que nadie supiese las ideas de los demás, fue el tiempo que nos tocó vivir”.

