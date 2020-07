Contaminación ambiental: “Estamos revisando todos los ingenios”

La caída de ceniza no afecta sólo a Monteros, sino también a otras poblaciones aledañas a las fábricas azucareras. Juan Luis Fernández, ministro de Desarrollo Productivo, comentó que la Secretaría de Medio Ambiente que integra su cartera había dispuesto una fiscalización general con la misma política de incluir a representantes locales y de la sociedad civil. “ Estamos revisando todos los ingenios con los municipios y con las organizaciones no gubernamentales (ONG) que formularon quejas. Vemos si las fábricas tienen o no las cosas en orden, y, en el caso negativo, inmediatamente confeccionamos un sumario y acordamos un plazo para solucionar los problemas”, explicó Fernández en un intercambio de mensajes de texto.

Los ingenios Marapa y Ñuñorco, que respectivamente funcionan en Juan Bautista Alberdi y en Monteros, ya recibieron la primera inspección. “En la siguiente volveremos con los municipios y las ONG involucradas. No actuamos solos. La razón que nos dieron es que, por la pandemia, no fue posible hacer como correspondía los aprestamientos para la molienda”, explicó Fernández. Francisco Serra (PJ), intendente de Monteros, por su parte publicó en Facebook el 17 de julio que el ingenio Ñuñorco disponía de cinco días hábiles para cumplir los requerimientos. El plazo venció el viernes pasado.

Fuente: La Gaceta