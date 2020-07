El COE estableció un protocolo integral que regirá para las reuniones en Tucumán

Pese a que en Tucumán no se observa un incremento de casos de covid-19 como en otros distritos del país, el Comité Operativo de Emergencia (COE) lanzó una serie de recomendaciones a la población para que en las reuniones sociales o laborales se extremen las medidas de cuidado de la salud.

Particularmente, en lo que tiene que ver con el distanciamiento social y las prácticas de conductas de higiene.

“Se recomienda que cada organismo, agencia o institución, tenga un comité de operativo, para que evalúe y sea la autoridad de aplicación de las normativas relacionadas con la prevención de contagio por covid-19”, indica el protocolo rediseñado por las autoridades del organismo oficial.

Antes de que empiece la reunión, en los locales, el personal de limpieza que realiza las tareas de higiene de baños y áreas comunes lo hará con guantes descartables que, al finalizar, serán arrojados a bolsas rojas identificadas como aptas para recibir residuos contaminantes.

El COE puntualiza que hay que asegurarse de que todos los organizadores, participantes y visitantes al encuentro proporcionen los datos de contacto: número de celular, correo electrónico y domicilio. Esos datos serán compartidos con las autoridades de salud pública si alguno contrae una presunta enfermedad infecciosa.

“Previamente el piso de la sala de reuniones deberá haber sido limpiado con una solución de lavandina. También todas las superficies como asientos mesadas, pupitres, computadoras, micrófonos, felpones, lapiceras, pasamanos, etc”, acota el documento al que accedió LA GACETA.

En las puertas de ingreso: disponer de un trapo humedecido con agua y dilución de lavandina, para desinfección del calzado. Al ingreso, deberá haber un personal que dispense la solución alcohólica (o alcohol en gel) a cada participante, para la desinfección de las manos, cada vez que ingrese o salga del recinto una persona. La misma persona podrá realizar el control de temperatura a toda persona que ingrese al salón de reuniones

El COE, además, sugiere que al menos tres veces por día, se higienice con lavandina al 0,5% baños, picaportes de puertas de sectores de alto tránsito, teléfonos fijos, barandas de escaleras, botonera de ascensores, etc.

No compartir utensilios (lapiceras, etc.) en lo posible; de no poder serlo, limpiar con una solución de lavandina o de solución alcohólica.

Evitar todo tipo de contacto físico (besos, abrazos, estrechar manos). Mantener el distanciamiento de 2 metros como mínimo entre las personas, en todas las actividades

Respecto de la higiene personal, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o solución de alcohol al 70% como mínimo. Evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos. Si se tose o estornuda, cubrir la boca con un pañuelo o papel descartable que deberá ser desechado de inmediato, o con el pliegue del codo, para no diseminar partículas infectadas en el ambiente.

Se deben lavar las manos inmediatamente después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Luego de lavarse las manos se aconseja cerrar la canilla con papel descartable.

Ninguna persona con un síntoma respiratorio, aunque sea leve, o use tapabocas o barbijo, podrá participar de una reunión. Recomendar a personas con afecciones médicas de alto riesgo, o personas incluidas en grupos de riesgo por la edad, evitar concurrir a este tipo de reuniones.

Fuente: La Gaceta