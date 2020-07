El escándalo “plus size” de Caras con Máxima Zorreguieta y su hija Amalia

Quien salió a defender la tapa de la revista en Instagram fue su vicedirector, Héctor Maugeri, quien sostuvo que “la historia de Amalia, la hija de Máxima y heredera del trono, es una historia de superación y resiliencia”. Recordó, a modo de justificación, que “la adolescente, tras haber sido sometida a un bullyng (sic) descarnado y brutal durante su infancia ( algo que también sufrió Máxima y lo comentó en más de una oportunidad) logró superarlo junto al amor de su familia, y por sobre todo, creyendo en ella y en la mujer que quiere y elige ser”.

El responsable de la publicación no dudó en afirmar que la suya es “una revista que siempre le dio ‘voz’ a los que alguna vez la sociedad intento callar. Nosotros no somos calificadores. Somos comunicadores y en esta semana, la historia de Amalia es un ejemplo para otras niñas que pudieron – o atraviesan- la crueldad de los que sólo saben ver la oscuridad y no la luz”.

Las críticas se multiplicaron en las redes, al tiempo que Liliana Castaño, directora de la revista, escribió un texto en el que defendió la nota y aludió a la lucha de Oriana Sabatini contra trastornos alimenticios, para decir que “quizá, si el protocolo real no le hubiera prohibido el uso de las redes sociales, Catalina Amalia hubiera linkeado el posteo de Oriana”.