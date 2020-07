Chahla: “estamos en un momento de contención epidemiológica”

La flexibilidad forma parte de la vida cotidiana de los tucumanos. El distrito contabiliza menos de 100 casos de contagio de covid-19, pero la ministra de Salud, Rossana Chahla, insiste en que no hay que tirar por la borda lo logrado hasta ahora: la vigilancia epidemiológica que contuvo posibles nuevos casos. De todas maneras, en las fronteras esa vigilancia es más fuerte, con testeos a camioneros y cuarentena obligatoria para todo aquel que tiene la posibilidad de retornar a Tucumán. El movimiento en esas zonas limítrofes no ha sido menor: desde el 30 de mayo pasado transitaron 36.355 camiones y, desde el 1 de marzo pasado, 44.350 personas ingresaron a Tucumán, en el que se han registrado sólo 96 casos positivos. La explosión de casos en Jujuy y la situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) siguen siendo de cuidado para la provincia. Chahla señala que “Tucumán debe mirar al norte y al sur, para evitar la propagación de la covid-19”, pero, en una charla con LA GACETA, la ministra no se anima a predecir cuándo terminará la pesadilla del coronavirus.

–¿En qué momentos de la pandemia estamos?

-En el momento de la contención epidemiológica. Vemos una gran flexibilización, pero bajo un profundo control del foco más importante que es la entrada de personas a la provincia. Por eso es necesario fortalecer la vigilancia, con testeos masivos. Estamos convencidos de que la estrategia adoptada ha sido acertada, en el tiempo y en la forma. Garantizamos el aislamiento absoluto de aquellos casos positivos; la gente que los atiende también sigue las normas de bioseguridad. Todo el sistema está respondiendo.

-¿Cuándo pasará todo esto?

-Creo que dependerá del diagnóstico que vayamos haciendo, cuando los casos vayan bajando sistemáticamente. Pero eso no lo podemos predecir. Seguirán aumentando los casos. Por eso insisto en que es fundamental mantener la no circulación viral en la provincia y eso es un esfuerzo que no sólo debe hacer el Estado, sino también cada uno de los ciudadanos, del comportamiento de la población en esta pandemia.

-Los pastores de distintos credos han coincidido en que hay cierta inconducta social y que es necesario hacer cumplir las normas de bioseguridad para que no haya más contagios…

-Lo que podemos decir es que los pacientes positivos de covid-19 que tenemos han tenido algún antecedente de viaje, han venido de distritos donde hay circulación viral comunitaria o han sido contacto estrecho. Esa es nuestra garantía, pero no podemos descartar, en un ciento por ciento, que pueda darse la circulación viral comunitaria. A eso no lo podemos asegurar hacia el futuro. Pero hoy no hay. La única forma de garantizar eso es la concientización, persuadiendo a aquellos que no adoptan medidas de cuidado. Sabemos que la gente está muy agotada y saturada de información, pero no debemos bajar los brazos ni relajarnos. Solos no podemos; todo suma para que hagamos bien las cosas. El distanciamiento social es clave; la transgresión no ayuda.

-¿En qué etapa estamos?¿Podemos decir que en la final?

-En el país, los casos siguen subiendo. Para hablar de amesetamiento de la curva de contagios, tenemos que observar que, al menos durante 15 días, los casos no suban. Eso será un indicio. Vemos con preocupación el brote que se registra en Jujuy; también lo que está sucediendo en Buenos Aires. Mucho dependerá de que eso pase para empezar a ver que la situación comience a ceder. Mientras tanto, tenemos que seguir cuidándonos.

Movimiento en tiempos de pandemia

44.350 personas ingresaron a Tucumán desde el 1 de marzo.

20.980 fueron los obreros golondrinas que retornaron a la provincia

11.688 regresaron en colectivos y pasaron por la Terminal.

10.269 corresponden a contingentes varados y 1.419 a repatriados.

5.618 personas ingresaron en autos particulares.

6.064 lo hicieron a través del aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo.

¿Cuántos camiones ingresaron?

36.355 camiones pasaron por los distintos puestos camineros desde el 30 de mayo pasado, según datos del Ministerio de Salud.

12.952 rodados de gran porte pasaron por el puesto Valentín Jiménez, en el límite con Santiago del Estero.

9.136 unidades pesadas atravesaron el puesto Cabo Vallejo, que limita con la provincia de Salta.

10.327 camiones fueron controlados en el puesto Los Mistoles, en la frontera con Santiago del Estero.

3.940 camiones fueron controlados en el puesto de Las Cejas, también en la zona limítrofe con Santiago del Estero.

Fuente: La Gaceta