Coronavirus. El Gobierno informó 53 nuevas muertes y ya son 2426 las víctimas en el país

En su reporte diario matutino, el Ministerio de Salud de la Nación informó hoy que se registraron 53 muertes más por coronavirus, por lo que el total de víctimas en el país es de 2426. Como contrapartida, ayer se dieron 2685 altas, por lo que las personas recuperadas ya son 58.598.

Además, ayer se confirmaron 3937 nuevos casos y desde que comenzó la pandemia en la Argentina la cantidad total de contagios es de 130.774. En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva por pacientes con coronavirus y otras dolencias, en todo el país es de un 55,6% y en el AMBA es del 65%.

Del total de casos confirmados, 130.744, 49,4% son mujeres y 50,6% hombres. En tanto, 1095 (0,8%) son importados, 41.086 (31,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 66.293 (50,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Las muertes reportadas desde el último informe emitido, corresponden a 33 hombres y a 20 mujeres. De los hombres, 10 eran residentes en la provincia de Buenos Aires; 10, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 13, en la provincia de Jujuy. En cuanto a las mujeres, 5 eran residentes en la provincia de Buenos Aires; 4, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 11, en la provincia de Jujuy.

Ayer fueron realizadas 11.207 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 563.513 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 12.418,5 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 338.251 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, destacó nuevamente las tareas de prevención en el país ante la pandemia. “La Argentina está dentro de los países con menor tasa de mortalidad en la región y en el mundo” dijo, por lo que recomendó “continuar con los recaudos para evitar el contagio”.

“Cada prevención que tomemos hoy, será una cama de terapia intensiva que no se use en unas semanas” y señaló que los recaudos deben tomarse no solo ante el coronavirus, también “respetando el calendario de vacunación de la población, y desde el tránsito para evitar accidentes que derivan en ocupaciones de camas”.

Casos por provincia