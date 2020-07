El hisopado se suma a los controles sanitarios en los puestos limítrofes

Tucumán atraviesa una situación epidemiológica estable y sin mayores sobresaltos. Ante la ausencia de circulación comunitaria de coronavirus, la tarea principal de las autoridades sanitarias sigue siendo la prevención y el control de los casos. Se trata de la denominada “fase de contención”, que permanece vigente desde hace ya varios meses. Para mantenerla y no dar marcha atrás con las flexibilizaciones de la cuarentena, la detección de contagios que provengan de otros territorios resulta crucial. Ese es el criterio del Ministerio de Salud provincial, que por ello implementará desde mañana nuevos controles en los accesos de la ruta 9. “El virus no está instalado, pero circula con las personas que llegan a la provincia”, advirtió la titular de la cartera, Rossana Chahla.

La funcionaria le adelantó ayer a LA GACETA que se instalarán cabinas especializadas en los puestos fronterizos habilitados por el Comité Operativo de Emergencias (COE). ¿El fin? Practicar hisopados nasofaríngeos a quienes ingresen a Tucumán y deban permanecer en el territorio al menos una noche fuera de sus vehículos. En el marco del cierre de límites que aprobó la Legislatura, la disposición alcanzará principalmente a los transportistas de cargas (se estima que de los 800 camiones que ingresan a diario, 290 se quedan en la provincia).

“Se trata de fortalecer aun más el control sanitario que venimos haciendo en las fronteras. Agregamos el PCR porque tenemos que ser muy estrictos con quienes entren dada la alta circulación viral que hay en otras partes del país”, manifestó Chahla. Sobre la ruta 9 -el único acceso habilitado, por norte y sur- ya se realizaban testeos de temperatura, de anosmia y exámenes rápidos de anticuerpos a los camioneros. Según la funcionaria, la sensibilidad de esa muestra serológica es del 70%. En contraste, la prueba PCR -siglas en inglés de Reacción en Cadena de Polimerasa- obtenida de la cavidad nasal determina con certeza si una persona está infectada o no con covid-19.

-¿En cuánto tiempo estarán los resultados de estos PCR?

-Los que entren antes del mediodía lo tendrán esa misma noche. El resto, al día siguiente. A quienes hisopemos, por ejemplo a los camioneros tucumanos que deban descansar en la provincia, les pediremos que se mantengan aislados de sus familias hasta que estén los resultados. También les indicamos cómo sacarse la ropa y bañarse, además de otras recomendaciones preventivas.

-¿Cómo ve el aumento de casos en la región, Salta en especial?

-Nos preocupa mucho la presión epidemiológica que tenemos tanto en el norte como en el sur. Como dice nuestro gobernador, no somos una isla. El foco tiene que estar puesto en los camioneros que circulan y permanecen aquí y pueden contagiar a sus familias. Si un transportista tucumano viene de otro lado y tiene que descansar en su casa, es mi obligación hacerle el test.

-¿Qué pasará entonces con el resto de los transportistas?

-Ellos tienen la obligación de presentar un certificado que acredite que dieron negativo por covid-19 en las 48 horas previas. No hisoparemos al que entre, distribuya y se vaya. A ellos seguiremos haciéndoles los test rápidos.

-¿Esto se iniciará ahora junto al sistema de georreferencia?

-Nosotros comenzaremos con los hisopados el lunes. El sistema que nos permitirá localizar camiones por GPS depende de Seguridad y es probable que se inicie esta semana. Ellos harán un monitoreo constante y a nosotros nos servirá para rastrear los contactos en caso de que un transportista dé positivo por covid-19.

-¿Cómo evalúa el presente sanitario de Tucumán?

-Conocemos el nexo epidemiológico de todos los casos. Es muy importante sostener esa no circulación viral: la gente debe ser consciente de que la alta densidad poblacional nos juega en contra y nos hace vulnerables. Sería muy complejo atender muchos positivos en poco tiempo. He visto a mucha gente que no toma las medidas; pedimos responsabilidad.

Fuente: La Gaceta