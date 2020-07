“Pensé que sería la tercera víctima de abuso policial”

“Pensé que estaba cerca de transformarme en la tercera víctima de la Policía en menos de tres meses”, aseguró espantado el abogado Enrique Courtade que denunció haber sufrido apremios ilegales en la comisaría de Concepción. El fiscal Miguel Varela ordenó la aprehensión del jefe de la dependencia policial y de todo el personal que estaba de guardia en el momento que se produjo la detención ilegal.

El hecho sucedió el martes al mediodía. El profesional señaló que se presentó en la comisaría para realizar una ampliación de una denuncia. El personal que se encontraba en el lugar se habría negado a tomarle la exposición y, después de una breve discusión, se presentó el comisario Arnaldo Villafañe para avisarle que él lo atendería. “Cuando llegamos al despacho, noté que este hombre estaba exaltado, por lo que decidí filmarlo. Al descubrir lo que estaba haciendo, se levantó de la silla, cerró la puerta y me aplicó un golpe que me quebró un diente”, relató la víctima. Ese momento quedó registrado en un video que fue viralizado ayer.

Los apremios ilegales continuaron. “El funcionario llamó al personal y en la oficina se presentaron otros cuatro efectivos. Entre todos me golpearon con patadas cuando estaba en el suelo, me pusieron una soga en el cuello, me colocaron las esposas y me encerraron en un calabozo con detenidos comunes”, señaló en una entrevista con LA GACETA.

Al parecer, un colega que conocía a Courtade se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y le avisó a la madre que su hijo estaba detenido ilegalmente. La mujer, cuyo nombre no trascendió, se presentó en la fiscalía de Varela para denunciar el hecho. Un funcionario judicial fue a la comisaría y confirmó que Courtade se encontraba en el lugar hacía más de una hora. Su aprehensión no habría estado asentada en el libro de guardia y tampoco se comunicó a la autoridad judicial sobre la medida que habían realizado.

La víctima se presentó ayer en los tribunales de Concepción para ratificar la denuncia. El médico forense que lo revisó confirmó que presentaba lesiones que podrían haber sido provocadas por los golpes que recibió. “Lo que pasó es muy grave. Si lo sufrí en carne propia, ¿qué le queda a un ciudadano común? La Policía está totalmente descarriada y nos hace acordar a los peores tiempos de la dictadura. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, concluyó.

Detención

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal solicitó ayer al mediodía la aprehensión del comisario y del personal que se encontraba de guardia en el momento que se produjo el incidente. Ayer por la tarde se concretó la medida. La situación procesal del comisario es más complicada, ya que quedó filmado el exceso que cometió. Hoy se haría una rueda de reconocimiento de personas para que la víctima trate de identificar a los otros autores de la agresión. No se descarta que se soliciten nuevos arrestos después de que se realice esa medida.

“Desde el momento en el que se conoció esta gravísima denuncia y tuvimos acceso al video filmado por la víctima, en el Ministerio y la Jefatura de Policía se tomó la medida administrativa de pasar a disponibilidad a los efectivos señalados, incluso antes de conocer las disposiciones de la Justicia”, informó el subsecretario de Seguridad, José Ardiles.

“El ministro Claudio Maley y el jefe de Policía, Manuel Bernachi, no toleran ni tolerarán ningún tipo de acto inmoral, abuso de la fuerza ni conductas reñidas con la defensa y garantía de los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza”, enfatizó el funcionario.

Antecedentes

Fuentes judiciales y policiales confirmaron que Villafañe está al frente interinamente de la comisaría de Concepción, ya que su titular se encuentra de licencia. Su nombramiento en el lugar habría sido recomendado por el jefe de Zona 1, Gustavo Gómez. Este comisario aparece mencionado en el caso del trabajador rural Luis Espinoza, como el que ordenó al personal policial que evitara la carrera cuadrera en Monteagudo, procedimiento que terminó con el homicidio de Espinoza.

Entre otros destinos, el comisario aprehendido fue jefe de las comisarías de Aguilares y de Santa Ana. De ambos lugares fue desplazado luego de que vecinos pidieran su remoción por los constantes hechos de inseguridad y la instalación de quioscos de venta de drogas.

Walter Nadal

Antecedente 1: Walter Nadal

El hombre de 43 años murió poco después de haber sido detenido en Las Heras primera cuadra. La fiscala Adriana Giannoni investiga si fue víctima de un exceso policial. Se espera el resultado de un estudio anatomopatológico para confirmar cuáles fueron las causas de su muerte.

Luis Espinoza

Antecedente 2: Luis Espinoza

El trabajador rural fue asesinado de un disparo en la espalda durante un procedimiento realizado por personal policial en Monteagudo. Los efectivos arrojaron su cuerpo en un precipicio de Catamarca. Por el caso están detenidos nueve policías y un vigía municipal.