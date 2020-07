Moria Casán será jurado del Cantando 2020 y ya disparó contra una de las participantes

Moria Casán vuelve a las filas de El Trece y al mundo de Marcelo Tinelli. Ángel de Brito la anunció como jurado del inminente Cantando 2020 y la diva ya disparó contra una de las participantes, con la cual sostiene un conflicto de larga data.

“Ya tengo tapones para los oídos”, lanzó Moria Casán en una entrevista con LAM. Y Ángel de Brito anticipó: “Se viene una Moria recargada”. Y no es para menos.

Uno a uno, Moria Casán fue consultado por los participantes que formarán parte del Cantando 2020. De casi todos tuvo buenas palabras. Hasta que llegó el turno de Georgina Barbarossa y todo estalló.

“Me da mala vibra. No tengo nada personal con nadie, pero con esta mujer sí, me parece una persona desagradable. Acá me pierdo la intro, pero voy a dejar los problemas de lado”, lanzó Moria.

Cabe recordar que Moria y Georgina se encuentran distanciadas hace varios años cuando la diva tuvo fuertes declaraciones sobre Miguel “El Vasco” Lecuna, esposo de la actriz que fue asesinado en un asalto violento en un taxi en noviembre de 2001.