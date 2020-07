Érica ya había sido hospitalizada en 2018 por golpes

La investigación del crimen de Érica sigue aportando espeluznantes detalles. Ahora, la Justicia confirmó que Érica, la pequeña de tres años que murió por los malos tratos, fue internada al menos dos veces en 2018.

Según la información que obtuvo la fiscala Adriana Giannoni, la pequeña fue atendida cuando tenía un año de edad en dos oportunidades en el Hospital del Este, cuando estaba al cuidado de la madre. La joven, tiene severos problemas de adicción y vive en situación de calle.

Al enterarse de esa situación, los funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) actuaron rápidamente. Pretendieron retirarla de la vivienda a Érica y a sus dos hermanas, pero no lo pudieron hacer porque los familiares de la pequeña se lo impidieron de manera violenta. A los dos días, según confiaron fuentes tribunalicias, se presentaron con una orden judicial, las retiraron del lugar y la internaron en la Sala Cuna. “En ese hecho actuaron bien y de manera veloz, no entendemos por qué no hicieron lo mismo en esta oportunidad”, dijo una fuente de la Justicia.

El caso

La niña murió hace una semana porque, según la investigación de la fiscala Giannoni, su abuelastra le habría pegado con un objeto contundente en la cabeza que le provocó una fractura de cráneo. La mujer acusada habría negado haber golpeado a Érica y habría manifestado que esa lesión pudo haberse producido por una caída. El abuelo, en cambio, dijo que por razones laborales -es albañil- no estaba casi nunca en la casa y que no había presenciado hechos de violencia en contra de su nieta. Vecinos desmintieron ambas versiones cuando declararon. Ambos permanecen detenidos.

Giannoni también está considerando si los profesionales de la Dinayf deberían ser investigados -o no- por abandono de persona seguido de muerte. La fiscala habría detectado estas irregularidades:

1- Los motivos por los cuales decidieron entregar a Érica y a sus hermanas a sus abuelos, teniendo en cuenta que él había sido denunciado por violencia de género por su actual pareja y que la abuelastra tenía antecedentes por violencia doméstica: la Justicia le había quitado la tenencia de una hija.

2- No existirían informes fehacientes de si la Dinayf realizó controles sobre el estado de la menor desde que fue entregada a sus abuelos.

3- La Dinayf confirmó que habían asistido a la pequeña luego de que los vecinos realizaron la denuncia por malos tratos. Con fecha 29 de junio, los profesionales habían constatado que Érica estaba en riesgo, pero en vez de actuar en el acto (podían haberlo hecho por la gravedad de la situación), habrían solicitado al juez interviniente una medida cautelar, pero hasta el momento no se determinó si el planteo llegó antes de que la pequeña fuera asesinada de un golpe en la cabeza.

Más detalles

1- Érica ingresó el viernes 3 al hospital Avellaneda sin vida. El abuelo dijo que estaba débil y que no podía caminar. Los médicos no le creyeron.

2- El médico de la Policía descubrió que tenía hematomas en todo el cuerpo, cicatrices de todo tipo y que se encontraba desnutrida.

3- El informe de la autopsia reveló que la niña había sufrido un fuerte golpe en la cabeza que le produjo la fractura del cráneo.

4- Se descubrió que en octubre, vecinos de la menor la llevaron a la seccional 5a para denunciar que era víctima de mal trato.

5- En 2018, cuando estaba al cuidado de su madre, fue internada dos veces en el hospital Este por los castigos físicos que había recibido.

Fuente: La Gaceta