“El fútbol podría volver en septiembre”, aseguró Matías Lammens

El ministro de Turismo y Deportes, Matias Lammens, aseguró que el fútbol en Argentina podría volver en septiembre. Igualmente, quiso ser cauto y aseguró que cada vez que se puso una fecha la situación se complicó.

“Para volver a la cancha falta. Nos ha pasado mucho de poner una fecha y que la situación se complicara. En septiembre podríamos tener fútbol”, manifestó Lammens.

El miércoles al AFA armó un protocolo sanitario para la reanudación de la actividad. El mismo se basa en higiene, movimiento interpersonal y entrenamientos con grupos integrados por no más de seis personas.

Luego, en tono de broma, aseguró que no llenaría las canchas con personas de cartón una vez que vuelva el fútbol: “Si no fuera Ministro respondería que no vamos a hacer la boludez de poner muñecos en las tribunas”.

Por otro lado, Lammens aseguró en diálogo con Futurock.fm que se está trabajando para ayudar a los clubes de barrio post pandemia: “En los últimos cuatro años la pasaron muy mal, con tarifas impagables y sin ayuda del Estado. Tenemos que preparar a los clubes para la pos pandemia, porque el tejido social seguramente quede muy dañado”.

Finalmente, se refirió a la posible llegada de Ricardo Centurión a San Lorenzo: “No estoy en el día a día y no sé qué tan cierta es la posibilidad de que venga, pero cuando uno piensa en un jugador tiene que tener en cuenta ciertas cosas (por las denuncias por violencia de género)”.