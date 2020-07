Esta noche habrá una discreta vigilia gaucha

Las restricciones decretadas por los Gobiernos nacional y provincial para menguar la circulación de la covid-19 afectarán la forma de las actividades que realizan agrupaciones gauchas durante la víspera del 9 de Julio y durante esa jornada, mas no su contenido simbólico.

La distancia social no representará ningún inconveniente; y a la tradicional vestimenta le sumarán el barbijo. Eso sí, no asistirán a los eventos en gran número; en todo caso, cada grupo enviará un puñado de representantes. Pero los gauchos tucumanos no conciben que se celebre un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia sin que estén presentes.

“Esto viene de la década de los 80. Un grupo de gauchos de la entonces muy sólida y fuerte agrupacion Aráoz de La Madrid empezó a congregarse a caballo, para hacer la vigilia frente a la Casa Histórica y cantar el himno a las 0 del 9 de Julio. Así se siguió durante décadas. Cuando la Municipalidad (de la capital) cambió el piso, ya no permitían que lleguemos hasta ahí con los caballos, y además era peligroso para estos, porque podían resbalarse. Entonces nos empezamos a concentrar en las inmediaciones”, contó Juan Suárez, de la agrupación “Fortín Gaucho Virgen Generala”.

La siguiente modificación a esta costumbre, según añadió, llegó alrededor de una década atrás. “Vimos que de pronto la vigilia del 9 de Julio se había transformado en un acto ecuménico, del cual participaban representantes de distintas religiones. Y aunque no nos oponíamos, los gauchos tomamos una decisión, para que quede bien claro que nuestra patria nació católica y mariana: llevar la imagen de la Virgen de la Merced para que presida el evento y nos acompañe, y rezar por la patria”, dijo Suárez.

Y enfatizó que en este 204° aniversario del 9 de Julio de 1816, aun cuando se da en el marco de una pandemia, no interrumpirán esa tradición. “Nos topamos con restricciones sanitarias que por prudencia no podemos desconocer. Iremos un grupo reducido, una decena de personas acaso, todos con barbijo y respetando el protoloco; y llevaremos una imagen pequeña de la virgen. La idea es ir un poco antes de la medianoche, instalarnos en las cercanías de la Casa Histórica, rezar un rosario por la patria, y a las 0 de (mañana) cantar el himno”, detalló Suárez.

Dejó en claro que no buscan confrontar con las autoridades del Comité Operativo de Emergencia (COE), por lo que atenderán a todos los señalamientos que les formulen. “Los gauchos vamos a ser prudentes; se nos pidió que evitemos las multitudes. Vamos con el sentido básico de la plegaria: pediremos a la Virgen por la Patria, por el mundo, por que se termine este virus”, indicó.

Precisamente, según detalló Sandra Rodríguez -Asociación de Mujeres Tradicionalistas de Tucumán-, en esta ocasión la cita recibe el nombre de “Oración por la Patria en el mes de la Independencia”. “A las 23 de (hoy), las agrupaciones gauchas rezaremos algunas oraciones; luego haremos un minuto de silencio y finalmente, a las 0 de (mañana), entonaremos nuestro himno nacional”, contó Rodríguez. Agregó que se concentrarán un rato antes en la basílica de La Merced (Virgen de la Merced y 24 de Septiembre). “Desde allí, con la imagen de nuestra Madre Virgen Generala, iremos en procesión hasta la Casa Histórica”, indicó.

Entre otras, y además de las dos mencionadas, participarán de esta actividad representantes de las agrupaciones gauchas “27 de octubre”, “Batalla de Tucumán”, “Virgen de Luján”, “Tradición Criolla”, y “San Antonio (Tafí Viejo)”.

Para la comunidad

No será el único homenaje al aniversario de la Declaración de la Independencia. La agrupación gaucha “Raco” también celebrará la fecha patria. Pero debido al contexto de emergencia sanitaria por la covid-19 no lo hará en la Casa Histórica ni en sus cercanías. El grupo acordó con las autoridades comunales marchar por esa localidad. “No será un desfile, sino algo más reducido. Contamos con el consentimiento del comisionado rural. Como tucumanos, nos gusta participar del acto central del aniversario de la Declaración de la Independencia; pero debido a esta situación consideramos que era una oportunidad para que nos mostremos en nuestro lugar, ante nuestra gente. Había una demanda de la población de Raco”, contó Oscar Colombres.

Añadió que, con todos los resguardos, diagramaron una marcha por las calles viejas del pueblo. “Serán unos seis o siete kilómetros, durante los cuales haremos unas cinco paradas -en la comisaría, en la escuela, lugares emblemáticos-, para cantar el himno. Invitamos a los vecinos a que adornen sus casas con banderas celestes y blancas; nosotros marcharemos con nuestros trajes de gaucho, pero de gala, con el respeto que el acontecimiento merece “, señaló.

Dijo durante la marcha cumplirán con los consejos sanitarios previstos en los protocolos. “Vamos a usar barbijos; y con el caballo es fácil guardar la distancia, porque naturalmente uno va a cuatro metros, mínimo, de distancia del otro”, explicó Colombres.

Esta marcha se desarrollará durante la mañana de mañana. Saldrán del cruce de San javier y llegarán hasta el kilómetro 25, a Campo de las zanjas.

Fuente: La Gaceta