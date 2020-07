El cierre de fronteras se iniciará con la publicación de la ley

El blindaje de las fronteras tucumanas durante 60 días como medida preventiva de covid-19 admitió debate, pero no contienda. La Legislatura aprobó ayer por unanimidad la norma que le entregará “la llave de la provincia” al Ministerio de Salud y que entrará en vigencia a partir su publicación en el Boletín Oficial.

Los legisladores se expresaron convencidos de que es lo correcto, que es el momento, que hay que proteger a 1,6 millón de tucumanos y que la Cámara debe respaldar lo realizado por el Ejecutivo (PE) en la pandemia. En cambio, sí hubo posturas dispares acerca de si se lesionan libertades, si esta decisión debió haberse tomado antes, si las excepciones dispuestas son suficientes y sobre el rol de la cartera de Salud.

“Hoy la Legislatura se pone los pantalones largos”, exclamó Javier Morof (PJ), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales. Y ahondó: “pone la salud de los tucumanos por encima de cualquier interés”. Sin embargo, planteó que si esta norma se hubiera sancionado antes quizá “no hubiera pasado lo que pasó”, en referencia a los 27 casos -directos e indirectos- que surgieron del denominado “colectivo de los contagios”.

La iniciativa llegó con dictamen conjunto con Seguridad y Justicia. El manzurista Gerónimo Vargas Aignasse, titular de la comisión, resaltó que ocho provincias cerraron sus fronteras por la covid-19, pero que Tucumán era la única en hacerlo por ley. Su vez, destacó el trabajo realizado por la cartera que encabeza Rossana Chahla. “Estoy orgulloso. Siendo una provincia industrializada, que hoy no tengamos circulación viral es porque las cosas se han hecho bien”, dijo. En tanto que el jefe de la bancada, Roque Álvarez, planteó lo que podría ocurrir si el virus irrumpe en la provincia con mayor densidad poblacional.

El blindaje fronterizo -aéreo y terrestre- de Tucumán fue el tema sobresaliente durante una sesión que estuvo presidida por Regino Amado (Osvaldo Jaldo estuvo a cargo del PE) con más de una veintena de temas. Las excepciones generaron debate y negociaciones entre los jefes de bancadas hasta último momento.

Constitución y colectivo

Federico Masso (Libres del Sur), uno de los autores de la iniciativa, exclamó que hay que cuidar el cuadro de situación que tiene la provincia, y que “la mejor manera” de hacerlo es evitar el ingreso de personas de provincias con circulación del virus. “Para los que dicen si la ley es anticonstitucional, en tiempos de pandemia muchas cosas que se toman en urgencia pueden ser vistas como inconstitucionales, pero hay que pensar en la gente”, señaló. Además, enarboló ampliamente la tarea que vienen realizando Chahla y su equipo, y pidió a sus pares “no sacar ventajas políticas” en medio de una pandemia (en alusión al ómnibus que llegó el 7 de junio).

El presidente del bloque del PJS, Raúl Albarracín, respaldó la necesidad de una ley así. “El cerrar las fronteras nos permitirá también la flexibilidad dentro de la provincia”, dijo, y marcó que sería lamentable tener que retroceder con la flexibilización. Raúl Pellegrini, compañero de bancada, planteó sus dudas respecto a una medida “muy compleja”. “No sólo es entregar herramientas, sino restringir derechos”, expresó. No obstante, la respaldó y señaló que un brote del virus traería problemas de salud y económicos.

Respecto a ciertos comentarios surgidos desde el PE, José Ascárate manifestó que hay restricciones ambulatorias contempladas en la Constitución. También que el DNU presidencial del 19 de marzo limita la circulación y determina la constitucionalidad de la norma.

El ex miembro del Plan Belgrano consideró atinado darle a la ministra de Salud “la llave de las fronteras”, sin tener que depender de “un COE asambleístico”. “Pareciera que no todas las áreas están trabajando el consonancia, al punto que la ministra de Salud se expresa a favor (del bloqueo de fronteras) y la de Gobierno y Justicia, en contra”, fustigó.

El legislador José María Canelada expuso que al principio tenía dudas respecto la determinación, pero que vio que la limitación de ingresos ya existe. “Es sanear una decisión política”, dijo, en referencia a la ley. A su vez, planteó que si se discutía ahora este tema era porque “algo pasó”, en alusión al “colectivo de los contagios”. “Lo que ha disparado este debate no es ingreso sí, ingreso no, sino en qué condiciones se ingresa”, señaló, y marcó que sobre ese caso hubo contradicciones.

Julio Silman (Hacemos Tucumán), a su vez, respaldó la medida, pero puso mucho énfasis en que se deben controlar todos los accesos a la provincia. “Ojalá que los bloqueos no lleven a la ilegalidad”, reclamó. A su vez, solicitó que no haya relajamientos. “Tenemos que hacer los esfuerzos. Ojalá que el virus no impacte, porque cuando impacta duele y se pierden seres queridos”, dijo.

El legislador republicano Juan Rojas, a su vez, dijo que es tiempo de defender las fuentes de trabajo y solicitó que los camiones que ingresen puedan permanecer 48 horas.

Bloqueo de fronteras

Se establece el cierre de las fronteras por 60 días corridos, a partir de la publicación de la ley. Se podrá prorrogar por igual plazo.

Autoridad de aplicación

Será el Ministerio de Salud, que actuará en conjunto con Seguridad para hacer efectivas las disposiciones de la norma.

Excepciones a transportes

Podrán ingresar por hasta 48 horas quienes trasporten productos e insumos. Deberán cumplir los protocolos del COE.

Permisos para productores

Se autorizará a salir a productores que deban ir a provincias limítrofes, debiendo regresar dentro de las 48 horas.

Otras autorizaciones

Se exceptúa a los afectados a vuelos y traslados sanitarios. La autoridad de aplicación puede disponer otras excepciones.